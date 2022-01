“È successo a telecamere spente”. UeD, la soffiata-bomba del cavaliere su Gianni Sperti e Tina Cipollari

Marcello Messina è stato uno dei protagonisti della prima parte di questa stagione di Uomini e Donne, il datong show condotto da Maria De Filippi. Si è fatto conoscere per la storia con Ida Platano. Dopo la fine del rapporto con Riccardo Guarnieri la dama ha intrapreso la sua conoscenza, ma tra loro alla lunga non ha funzionato. Con il corteggiatore torinese è scattata subito la passione, i due si sono frequentano, hanno anche passato una notte insieme e tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando la dama ha manifestato le prime insicurezze, scatenando il fastidio di Marcello Messina.

In molti lo hanno accusato di aver finto, di avere una relazione al di fuori del programma. Marcello Messina ha sempre negato e non sempre è stato creduto attirandosi le ire degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non ha mai creduto alle sue versioni, mentre tantissimi telespettatori l’hanno sostenuto fino alla fine. Ora Marcello Messina ha davvero conosciuto una donna fuori da Uomini e Donne, si chiama Viviana e fa l’oculista.

In una nuova intervista su PiùDonna, Marcello Messina rivela cos’è accaduto durante la sua ultima puntata in studio. È convinto che sia Gianni Sperti che Tina Cipollari alla fine si siano ricreduti sulla sua persona. “Adesso sanno che sono corretto e pulito”, ha detto l’ex cavaliere. E a questo spunto svela il retroscena: “L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore”.





Questa è la versione di Marcello Messina che dopo aver conosciuto Viviana ha lasciato il programma per rispetto nei confronti di Maria De Filippi. “Mi sembra strano che nei percorsi molto lunghi, che durano dai 4 ai 10 anni, non si conosca la persona giusta anche all’esterno dello show”. Intanto prosegue l’amicizia tra Marcello Messina e Isabella Ricci e con Fabio e Viviana hanno anche festeggiato il nuovo anno insieme “tutti tamponati e vaccinati”.

“Usciti dal programma abbiamo cominciato anche a sentirci. All’interno non si poteva fare. Potevi conoscere le persone solo se c’era un’interesse, per l’amicizia dovevi aspettare di uscire dallo show. E anche su quello siamo stati corretti e abbiamo seguito le regole. Il feeling c’era già da prima, ma abbiamo aspettato per contattarci”. Infine, svela di aver scritto due lettere il giorno che ha lasciato il programma e le ha consegnato dopo la registrazione: una per Angela della redazione e una per Maria De Filippi.