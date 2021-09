Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ con imprevisto quella andata in scena nella giornata di venerdì 24 settembre. Nell’ultimo appuntamento della settimana è stato trasmesso un siparietto inaspettato tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti hanno sempre avuto un ottimo rapporto e difficilmente si sono scontrati aspramente, seppur in qualche occasione abbiano manifestato divergenze. Ma stavolta qualcosa è andato diversamente ed è scoppiato un botta e risposta in studio.

Si è vociferato nei giorni scorsi che le liti furibonde tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state il must di questi anni. Il pubblico le ha sempre viste in conflitto tra di loro, infatti non sono mai riuscite a trovare un compromesso per andare d’accordo. Ma non tutti la pensano in questo modo. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha sganciato una bomba sui social network, accusandole di non essere persone vere. Il tutto sarebbe studiato a tavolino per tenere alta l’attenzione e aumentare così gli ascolti del programma.

Ad inizio puntata, quando Maria De Filippi ha salutato Tina Cipollari, quest’ultima ha immediatamente avuto una reazione sorprendente nei confronti di Gianni Sperti: “Sei senza cervello”. La padrona di casa ha chiesto delucidazioni in merito a questa sua frase e ha confessato di avercela con l’opinionista. A quel punto la vamp ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, visto che aveva ascoltato qualcosa che non le era affatto piaciuto. E poi la stessa De Filippi è intervenuta sulla questione.





Tina Cipollari ha esclamato davanti a tutto lo studio del dating show di Maria De Filippi: “No, Maria, non ce l’ho con te. Ce l’ho con lui, non si sa che dice, sei sorda. Ma che hai detto? Perché mi insulti?”. Ma la De Filippi ha detto: “Prima della puntata ti ho chiesto come stavi, ma non sentivi. E lui ha detto così”. Quindi, nulla di clamoroso da parte di Gianni Sperti, che mai avrebbe voluto offenderla. Nonostante questo, la vulcanica opinionista di ‘UeD’ ha insistito lamentandosi della situazione creatasi.

Al termine della discussione Tina Cipollari ha detto, riferendosi sempre a Gianni Sperti: “Ma c’è bisogno sempre di aggiungere un’offesa? Se una persona non ha sentito che cosa vuol dire? Magari uno è distratto”. E lui ha ribattuto: “No, sono sicuro che non senta”. Poi si è stoppata qui la conversazione, sicuramente inedita visti i buoni legami tra i due opinionisti.