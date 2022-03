Nuova puntata di Uomini e Donne e al centro dello studio di sono Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama ha raccontato i motivi per cui non ha trascorso il weekend con il cavaliere di Salerno. “Sono ancora combattuta però mi voglio dare questa possibilità di conoscerlo”. La risposta è di Alessandro è arrivata subito: “Abbiamo discusso un po’ sabato, i biglietti per Palermo ancora non li avevamo fatti, ho visto un po’ lei titubante, mi chiedeva vuoi andare? Io ero decisissimo di vivermi questo weekend”.

A questo punto è intervenuta Tina Cipollari che non appena Ida ha sottolineato ad Alessandro che lei vive a Brescia, l’ha criticata: “Mettete avanti la famiglia quando vi fa comodo a voi? Non l’avrai mai la storia con lui e nessun’altro”. A questo punto ha preso la parola un altro cavaliere Armando Incarnato che si è rivolto ad Alessandro dicendogli: “Tu che parti da Salerno, perché ti vuoi fermare per forza a Milano?”. Quest’ultimo ha prontamente replicato: “Non è il fratello di Ida lui, quale è il problema tuo, abbassa la voce”.

A quel punto i toni si sono accesi particolarmente. Armando ha alzato la voce – “La mia domanda ti brucia, non ti sbattere” – facendo infuriare il conoscente di Ida: “Pagliaccio, sei un pagliaccio e stai al posto tuo. Perché devo parlare con lui?”. Tina Cipollari ha rimproverato Ida Platano: “Permetti ad Armando di insultare un uomo che ti piace, ti dovresti alzare in piedi e dire ma che te ne frega”. Quindi Ida ha ribadito di avere dubbi su Alessandro: “È normale che mi faccio delle domande, forse so già le risposte, come realtà e vita siamo lontani”.





Armando Incarnato ha rincarato la dose su Alessandro: “Utilizza lei come personaggio”. Il giovane di Salerno si è difeso, non nascondendo a Ida la sua delusione per non averlo difeso: “Non ti ho mai visto qua con una donna, io sto da un mese qua. Questo è il tuo amico, non avrei permesso di farti aggredire in questo modo da un mio amico”. Ida Platano ha risposto ad Alessandro: “Cosa ci stai a fare con me se hai questa idea di me che non ti difendo”.

Quest’ultimo ha affermato: “Scusami Maria io mi vergogno”, mentre Armando Incarnato dopo essere stato attaccato da Tina Cipollari ha fatto una promessa: “Da oggi mi faccio i fatti miei”. Infine Ida Platano ha fatto una precisazione ad Alessandro Vicinanza: “Io non devo essere difesa da qualcuno. Mi proteggo da sola”. Alessandro prima di lasciare lo studio alla stessa maniera di Ida, ha concluso così: “Io questo non lo avrei permesso, ho sempre avuto un atteggiamento di protezione nei suoi riguardi”.