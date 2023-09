Già diverso tempo fa le voci su di loro non erano state positive, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. Un’ex coppia di Uomini e Donne si è lasciata definitivamente e, a quanto pare, non in maniera super civile. A rompere il silenzio è stato l’uomo, che ha dovuto prendere posizione in seguito a quanto accaduto sui social network. Infatti, ha rivelato di essere stato attaccato e insultato pesantemente da ammiratori della sua ex partner.

Tra l’altro, l’ex coppia di Uomini e Donne che ora si è lasciata ha dovuto affrontare un vero e proprio dramma nei mesi scorsi. Secondo quanto emerso, lei era in dolce attesa ma non è riuscita a proseguire la gravidanza e hanno quindi perso il figlio. Ma ora l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è parso molto arrabbiato per come siano finite le cose e ha fatto capire che sia stata la sua ex a troncare totalmente la loro unione.

L’ex coppia di Uomini e Donne si è lasciata: “Chiedete a lei il motivo”

Quindi, uno dei due componenti dell’ex coppia di Uomini e Donne che si è lasciata nell’ultimo periodo è intervenuto duramente perché stanco delle offese. E ha confidato un dettaglio importante: “Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”.

Ad essersi detti addio l’ex cavaliere Luca Panont e l’ex dama Antonella Perini. Ma anche lei non è stata zitta e, senza nominarlo in maniera diretta, ha però esclamato: “Noi donne travisiamo le parole degli uomini. Quando ci dicono ‘ti amo’ noi ci facciamo dei viaggi pazzeschi. Tutto ciò che si fa con il cuore non è sbagliato“. Nessuno dei due ha spiegato la ragione ufficiale della separazione, ma ciò che sembra sicuro è che non ci saranno ritorni di fiamma.

Luca Panont lavora come agente immobiliare e ha due figlie. Il fidanzamento tra lui e Antonella è avvenuto nel febbraio scorso, poi a giugno si è vociferato del fatto che lei fosse incinta. L’ex dama è stata anche tronista di UeD nel 2006 e attualmente gestisce una discoteca insieme al fratello.