“Il ritorno di Giorgio Manetti”. A sorpresa e dopo tanto tempo, l’annuncio bomba del ‘Gabbiano’

Uomini e Donne, l’ex cavaliere e storico fidanzato di Gemma Galgani è pronto per tonare sul piccolo schermo. Di recente a parlare di loro è stata proprio la dama del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, l’ex cavaliere di UeD che ha preso sicuramente strade diverse da quelle della dama, ma non troppo lontane dal mondo dello spettacolo e della televisione. Ecco dove lo rivedremo molto presto.

Giorgio Manetti come Costabile? Gemma Galgani ha chiarito tutto durante una recente intervista rilasciata per il magazine del programma: “La storia con Giorgio era stata molto supportata anche dal pubblico, eravamo diventati ‘Gems & George’, una favola moderna di due persone non più giovani, emotivamente coinvolte, in cui a qualcuno piaceva anche identificarsi”.

E se fino a questo momento di Giorgio si è sentito parlare solo in merito alla precedente relazione con la dama torinese, oggi l’ex cavaliere UeD torna sotto i riflettori, per accenderli e non solo. Infatti come annunciato su Instagram, Manetti si dice pronto a riprendere il ritmo della sua corsa.





Ma se qualcuno si sta chiedendo se l’ex cavaliere prenderà nuovamente parte al parterre maschile del programma., anche alla luce dell’interesse per la rivale di Gemma, Isabella Ricci, purtroppo si sbaglia. Con ua messaggio social, è stato lui stesso a rivelare ogni dettaglio.

“Buongiorno amici, oggi dalle 14:00 alle 17:00 sarò con voi, in diretta sul canale 121 della Tv digitale per offrirvi il meglio della produzione Blu Relax, sistemi di riposo ed altro ancora. Be there or be square”, avete segnato tutto? L’appuntamento, per i fan dell’ex cavaliere, è decisamente imperdibile.