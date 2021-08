Tutti in attesa di vedere la prima puntata di UeD. Le registrazioni sono iniziate qualche giorno fa ma il pubblico dovrà attendere il 13 settembre per la messa in onda. Nel frattempo, però, può accontentarsi delle anticipazioni che circolano in rete. Anticipazioni succose. Intanto sono stati presentati in nuovi tronisti: sono Andrea Nicole, che era stata annunciata come prima tronista transgender della storia di UeD e Joele Milan, 26enne di Venezia.

Gli ultimi due sono entrambi di Roma e si chiamano Matteo e Roberta. E poi, certo, le vecchie conoscenze. Se inizialmente si pensava che Riccardo Guarnieri non fosse stato confermato nel cast della nuova edizione, le anticipazioni delle registrazioni di martedì 24 e mercoledì 25 agosto hanno smentito questa indiscrezione. Il cavaliere pugliese siede ancora nel parterre maschile del Trono Over, così come il suo storico antagonista Armando Incarnato.

UeD, Gemma Galgani ammette i ritocchini

Proprio Armando Incarnato ha già cominciato a frequentare una nuova dama e sembra esserne parecchio interessato; anche Ida Platano è tornata in studio ma a quanto pare ha già avuto da ridire su uno dei cavalieri con i quali è uscita in questi giorni. Il pubblico ritroverà anche Isabella Ricci ma stando ai primi spoiler la regina indiscussa del programma è ancora Gemma Galgani.





Si è molto parlato della dama torinese, 71 anni, in queste settimane per via di ritocchini a cui si sarebbe sottoposta durante l’estate. Come anticipato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, Gemma Galgani si è rifatta il seno durante le vacanze e questa notizia ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari. Che, nemmeno a dirlo, l’attaccherà pesantemente.

Anche perché, raccontando la sua estate, Gemma Galgani ha confessato di aver ritoccato anche un’altra parte del suo corpo: ha fatto delle punturine alle labbra per aumentarne il volume. Novità, queste, che hanno creato parecchio scalpore in studio: gli opinionisti non hanno perso l’occasione di ‘demolire’ la dama per aver scelto di operarsi solo per apparire più attraente agli occhi dei cavalieri. E per lo stesso motivo, i ritocchini, è scattata anche una lite con Riccardo Guarnieri.