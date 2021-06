Si è conclusa un’altra edizione di Uomini e Donne e neanche questa volta Gemma Galgani è riuscita a trovare l’amore. Anche il cavaliere Aldo è capitolato ai suoi piedi. Per l’occasione si era creato un triangolo che ha visto protagonista anche un’altra dama, Isabella: una situazione che ha rimescolato le carte in tavole di fronte alla dama torinese disposta ad aprirsi, ma il cavaliere ha detto di no. Ormai sono anni che Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del dating show condotto da Maria De Filippi.

Ma non riesce mai a trovare un uomo che la colpisca: va anche detto che nel corso della puntata è incappata in tante delusioni che hanno minato il suo cammino e le sue certezze. Di recente Luca Zanforlin ha fatto una esternazione che ha strappato un sorriso e che ha portato a una riflessione. L’autore ha spiegato di rivedersi molto in Gemma e le ha consigliato di allargare la mente, magari buttandosi sulle donne. E la risposta della dama torinese è stata secca: “Perchè no?”

Sul tema è intervenuto Giorgio Manetti, forse l’unico uomo che ha colpito per davvero Gemma Galgani: sono stati insieme nove mesi e si sono lasciati nel 2016. Da allora il “gabbiano” continua a commentare dall’esterno quanto accade a Uomini e Donne e a Nuovo Tv ha detto che ognuno è libero di amare chi vuole, ma se Gemma vuole rivolersi al pubblico femminile in un certo modo crede che la cosa si commenti da sola: “Perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo”.





Giorgio Manetti crede che quello che dice Gemma Galgani entrerà a far parte degli annali della televisione. Personaggi come la dama torinese sfruttano il piccolo schermo per illudere o raccontare realtà inesistenti. Poi sta al pubblico da casa comprendere che cosa sia vero e cosa no. A differenza di Gemma Galgani, Giorgio Manetti sembra non sentire la mancanza della tv. A quest’ultima preferisce il grande schermo.

Infatti spera di ricevere una proposta cinematografica. E nelle prossime settimane sarà proprio sul set del film intitolato Uno Strano Weekend al Mare, dove reciterà anche un altro protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, compagno di Ursula Bennardo dalla quale ha avuto una figlia. La pellicola è diretta da Marco Frosini e Alessandro Ingrà. Non sarà la sua prima esperienza: ha già recitato nel cortometraggio di Domenico Costanzo A Killer for a Friend. Inoltre si è tuffato in un progetto di moda e ha fondato il suo marchio.