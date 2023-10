Uomini e Donne, nuove registrazioni. Come sempre vedremo tutto in tv, sempre alle 14,45 su Canale 5, fra qualche giorno ma le anticipazioni di quanto accaduto in studio venerdì 13 ottobre sono già disponibili per i più curiosi. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato i momenti salienti tra le Storie di Instagram sia sul Trono Over che su quello Classico ed è soprattutto quest’ultimo ad aver riservato un grosso colpo di scena. Ma andiamo con ordine.

Le anticipazioni di sabato scorso avevano già spiazzato il pubblico del dating-show di Maria De Filippi e su diversi fronti. Il cavaliere Maurizio ha messo uno punto alla conoscenza con Gemma Galgani e Roberta Di Padua ha già chiuso con Ermes e lui ha accettato di frequentare un’altra dama del parterre. Tra i giovani, invece, Manuela ha eliminato Michele dopo essere stata duramente criticata in esterna.

UeD, eliminazione choc: “Addio”

Rimanendo nel trono classico, dopo quanto trapelato in rete i telespettatori di UeD si aspettano che venga affrontato l’argomento post di Beatriz prima o poi. Dando un’occhiata al profilo Facebook della corteggiatrice uscita con Brando e prima anche con Cristian, infatti, qualcuno ha scovato due vecchi post nei quali si scagliava contro il programma.

“Un format da non trasmettere” e “L’italiano con un minimo d’intelligenza non guarda queste cose”, le pesanti critiche che Beatriz aveva riservato al programma di Maria De Filippi tra il 2020 e il 2021 per poi presentarsi come corteggiatrice. Qualcuno ha anche segnalato a Gianni Sperti questi due post poi spariti nella speranza che ne parlasse davanti alle telecamere per chiedere spiegazioni alla diretta interessata.

Ma stando a quanto avvenuto nell’ultima registrazione non avverrà, salvo colpi di scena clamorosi: a sorpresa Beatriz si è auto eliminata da UeD. Dopo aver ‘dominato’ nelle scorse puntate, infatti, ha lasciato il cast molto prima della scelta. Forse per le critiche ricevute in questi giorni? “Brando Ephrikian ha portato in esterna Raffaella ed è stata bellissima. Il motivo per cui Beatriz D’Orsi si è auto eliminata è legato a questo. Cristian Forti ha portato Virginia. Manuela Carriero non è entrata”, lo spoiler di Pugnaloni.