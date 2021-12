Senza ombra di dubbio ‘Uomini e Donne’ è uno dei programmi più famosi e seguiti di Mediaset. Le vicende di dame e cavalieri e di tronisti e corteggiatori tengono alta l’attenzione di una grandissima quantità di telespettatori, che poi riversano anche i loro commenti sui social network. Ma in queste ore è stato tirato fuori un problema non di poco conto, con il quale la trasmissione è costretta a convivere. Si è però deciso di usare stavolta il pugno duro per evitare che ci siano situazioni simili in futuro.

A proposito di ‘Uomini e Donne’, Ida Platano ha detto la sua a Uomini e Donne Magazine. “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro”. “Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione. Ero sbalordita, basita”. Ma vediamo cosa è successo stavolta.

A parlare e a discutere di ‘Uomini e Donne’ è stata l’autrice Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, che ha rilasciato un’intervista nella quale si è soffermata su una decisione assunta dalla redazione del programma. Ma si è soffermata anche su Gemma Galgani: “Non è da prendere come un esempio da seguire, non spetta né a lei né alla trasmissione essere da modello per il pubblico. Per quanto riguarda i suoi scontri con Isabella Ricci, personalmente non sto né da una parte né dall’altra, pro e contro entrambe”.





Poi la dichiarazione più interessante di Raffaella Mennoia, la quale ha ammesso che ci sono degli strascichi giudiziari con alcuni ex protagonisti del dating show: “Sono rimasta male per alcuni attacchi di alcuni ex partecipanti. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex protagonisti di Uomini e Donne. Io sono aziendalista, il mio obiettivo è quello di difendere il mio lavoro e coloro che lavorano con me. Non abbiamo perso tempo e abbiamo avviato azioni legali contro questa gente”.

Visto che comunque sono ancora in corso delle azioni giudiziarie, Raffaella Mennoia ha preferito non dire chi siano gli ex partecipanti di ‘Uomini e Donne’ che sono stati portati in tribunale. Difficile immaginare chi siano, anche se probabilmente in futuro potrebbero uscire i loro nomi nel caso in cui dovessero arrivare le prime sentenze. Ma tutti sono comunque avvisati: non possono andare fuori binario.