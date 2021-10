Puntata del 7 ottobre più che scoppiettante a ‘Uomini e Donne’. Ad essere stata protagonista di un episodio decisamente poco carino nei suoi confronti è stata Ida Platano, attaccata davanti a tutto lo studio. La dama ha nuovamente avuto un confronto in studio con il cavaliere Marcello, con il quale ci sarebbero state delle telefonate infuocate nei giorni scorsi. Lei ha ammesso di non sentirsi particolarmente apprezzata dall’uomo, cosa smentita immediatamente da lui che ha fornito la sua versione.

Marcello ha precisato che voleva solamente procedere con estrema cautela, ma che c’era interesse verso di lei. Ma ciò che è successo poco dopo ha lasciato senza parole tutti e causato l’abbandono di Ida Platano, che ha preferito uscire dallo studio per prendersi un momento per sé. Sono volate parole molto pesanti ed è stata tirata in ballo anche Gemma Galgani. Nessuno si aspettava molto probabilmente che si sarebbe arrivati a questo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Ida Platano ha deciso di uscire momentaneamente dal programma, quando si è sentire dire queste frasi: “Hai un carattere di me…a. Devi cambiare le tue amicizie, diventerai uguale a Gemma se continui così. Stai avendo lo stesso comportamento che avevi con Riccardo, fai scappare gli uomini”. A quel punto, poco dopo, si è alzata, ha indossato la mascherina ed è andata via prima di ritornare successivamente. A difenderla ci ha pensato l’opinionista Gianni Sperti, che ha parlato semplicemente di sue insicurezze.





Ad attaccare Ida Platano è stata Tina Cipollari, che si è alzata di scatto e l’ha attaccata duramente con le parole, riportate sopra. Al termine della discussione la Platano e Marcello hanno deciso di comune accordo di non proseguire la loro conoscenza. Quando Maria De Filippi ha cominciato a parlare delle vicende legate ad Isabella Ricci, Ida Platano è andata via per nervosismo. Un momento sicuramente difficilissimo per lei, che non avrebbe mai voluto ascoltare quelle pesanti e gratuite invettive.

Eppure tempo fa Ida Platano si era presentata al centro dello studio con il sorriso e piacevolmente sorpresa dal fatto che Marcello Messina sia andato a trovarla e girasole bellissimo. “Anche se sono pochi giorni ho deciso di lasciarmi andare come un ragazzino”. “Finita la registrazione ci siamo visti. C’erano delle sensazioni negative che io mi sono portata dentro. Adesso è tornato tutto normale”.