“Cafone, sembri Alex Belli”. Armando Incarnato sorprende a UeD. Ma dopo quel gesto è rivolta

Momento di forte emozione a ‘Uomini e Donne’ nella puntata del 19 novembre. A far discutere è stato anche Armando Incarnato, scoppiato a piangere in studio mentre parlava con la tronista Andrea Nicole. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un episodio avvenuto proprio durante l’appuntamento con Maria De Filippi. Il suo corteggiatore Ciprian ha deciso di dichiarare tutto il suo amore per lui, ma alcuni tra cui Teresanna Pugliese non hanno creduto alle sue parole affettuose.

Nella giornata del 18 novembre Armando si era invece infuriato per ciò che era successo a sua figlia: “Ricorda una cosa amore…Scegliere di essere se stessi significa accettare di non piacere a tutti. Lascia che il sole illumini ciò che realmente sei e non quello che gli altri vorrebbero tu fossi. Ciao amore. La cattiveria non ha limiti, vergognatevi. Vi rispondo anche così: mi auguro che mia figlia non diventi mai come le donne che ha incontrato il padre”. E ora una grande commozione inaspettata.

Armando Incarnato è crollato davanti ad Andrea Nicole e al resto del parterre di ‘Uomini e Donne’ perché ha ammesso di sentirsi una persona sola: “Sento la mancanza di una donna che possa rendermi felice e che possa condividere con me la sua vita. Il materiale che ho è povero, perché vivo da solo. E se non arriva la donna giusta, resto da solo. Punto”. La tronista ha apprezzato quel momento intimo del cavaliere del Trono Over, ma lui non ha conquistato affatto il cuore di parecchi telespettatori.





Sui social network, dopo aver visto il video ritraente Armando Incarnato con le lacrime agli occhi, gli utenti hanno deciso di paragonarlo ad Alex Belli del ‘GF Vip 6’ e sono stati scritti moltissimi insulti: “Sei un cafone insopportabile, cerca di impietosire la gente”, “Che pagliaccio, è Alex Belli 2”, “Ma è un provino per The Lady”. Quindi, non è riuscito a convincere gli scettici, i quali credono che quel pianto sia frutto sempre della sua strategia all’interno del programma e che non sia un reale sentimento.

Nella stessa puntata anche Ida Platano ha pianto. Il cavaliere Marcello Messina le ha dato un fazzoletto per asciugare il viso, ma la dama era abbastanza scossa per quello che è successo con Diego Tavani. “Scusate se interrompo, ma c’è Ida che sta piangendo come una fontana là…”, ha detto la conduttrice. Quindi è intervenuta Tina Cipollari che teme possa essere colpa sua se la dama ha litigato con il cavaliere.