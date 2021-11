“Sei patetico”. Bufera su Armando Incarnato: il gesto del cavaliere di UeD e si scatena l’inferno

Bufera totale su Armando Incarnato di ‘Uomini e Donne’. Il volto ormai storico del dating show di Maria De Filippi è ritornato a far parlare di sé anche sui social network e qui si è materializzata una vera e propria aggressione verbale nei confronti del cavaliere del Trono Over. Prima ha quindi pubblicato un post sul suo profilo Instagram e poi, dopo che gli utenti hanno letto attentamente quella frase, hanno iniziato ad inveire contro di lui. E non è la prima volta che accade una cosa simile.

Soltanto poco tempo fa Armando Incarnato era stato bersagliato di attacchi. sui social network, dopo aver visto il video ritraente l’uomo con le lacrime agli occhi, gli utenti hanno deciso di paragonarlo ad Alex Belli del ‘GF Vip 6’ e sono stati scritti moltissimi insulti: “Sei un cafone insopportabile, cerca di impietosire la gente”, “Che pagliaccio, è Alex Belli 2”, “Ma è un provino per The Lady”. Quindi, non è riuscito a convincere gli scettici, i quali credono che quel pianto sia frutto sempre della sua strategia.

Nelle scorse ore Armando Incarnato si è collegato sui social network e ha deciso di scrivere un messaggio, utilizzando anche il dialetto della sua terra di origine, ovvero Napoli: “Weee e che sarà mai, rilassatevi. A pavà e a murì c’è sta semp tiemp (“Rilassatevi, per pagare e morire c’è sempre tempo” n.d.r.)”. E questo ha fatto scatenare la furia totale del popolo della rete, che non gli ha perdonato affatto questo suo intervento virtuale. E sono arrivati a raffica gli insulti nei confronti del cavaliere.





Queste le principali invettive di alcuni suoi follower sotto il post di Armando Incarnato: “Sei tu a doverti rilassare. Lo scopo del programma è cercare l’amore, non gettare fango sulle persone”, “Se non fossi patetico mi faresti morire dalle risate”, “Ma quando ti cacceranno via da Uomini e Donne?”, “Guarda che è l’espressione che ti fa un uomo, non le parole”. Vedremo se continuerà questa battaglia social anche nelle prossime ore o se preferirà risparmiare le energie per la trasmissione di Canale 5.

Intanto, il cavaliere Marcello Messina ha raccontato di aver incontrato una persona fuori. Tutto questo non torna al pubblico e Tina Cipollari si dice scettica. Gianni Sperti anche fatica a credere al suo racconto. “Marcello ma chi ci crede?” e ancora “C’è una parte di me che sta ripensando al discorso di Armando su Marcello. Pensavo fosse folle e invece ecco qua Marcello con un’altra fuori dal programma”.