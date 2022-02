“Mai successo in 5 anni”. Armando non può crederci: scoppia subito il caos a UeD

Con lui in studio non ci si annoia mai. Armando Incarnato è noto al pubblico di Uomini e Donne per i suoi modi di fare molto diretti e a volte anche sopra le righe. Come quando ha sfiorato la rissa, recentemente, tra con Biagio Di Maro. Il cavaliere del Trono Over, durante una puntata, aveva chiesto di poter ascoltare un brano di un cantante napoletano. “Una richiesta sporca – l’accusa di Armando – Sei stato pagato per sponsorizzare questa canzone”.

Poi c’è stato anche il duro scontro con Diego Tavani, ma come detto, con Armando non ci si annoia. E allora ecco che pure nell’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi il cavaliere è stato di nuovo al centro delle polemiche. Tra i protagonisti della puntata c’è Massimo, uno degli ultimi arrivati, che appare interessato da Daniela. Si è parlato anche di Giovanni che ha confessato di non essere infastidito dal fatto che Daniela frequenti altri uomini. Il cavaliere è stato per questo aspramente criticato da Maria, Tina e Gianni Sperti: “Non è possibile che non ti faccia effetto vedere una persona con cui sei uscito, uscire con qualcun altro!”.

È stata poi la volta di Piera e Andrea, tra i quali pare proprio che le situazione stia diventando interessante. Lui le ha concesso l’esclusiva, mentre la dama ha affermato: “Appena l’ho visto, ho capito che era lui!”. Ma c’è un problema. Piera ritiene di essere più innamorata di lui e Andrea conferma, affermando di essere più “indietro” rispetto a lei. In ogni caso ecco che arriva il momento del ‘nostro’ Armando Incarnato. Al centro dello studio arrivano Ida Platano, Alessandro, Diego e Gloria.





“Forse è meglio se ne metti cinque di sedie!” esordisce Armando Incarnato. Secondo lui Gloria non ha mai parlato bene di Diego e invece adesso lo frequenta: “E tieni a faccia come o bronzo di uscire con Diego?”. Poi la sferzata: “Perché con Armando ci esci una volta e succede quasi tutto e con gli altri non succede niente? Mai un bacio!”. A questo punto interviene Elena, a difesa di Gloria: “Tu allunghi le mani!”. Apriti cielo…

Di fronte a questa accusa Armando Incarnato non ci vede più: “Questa cosa in cinque anni non mi è stata mai detta. Non ti azzardare – dice a Elena -Io se mi prendo una confidenza con una donna è perché la donna me l’ha consentito. Non te lo consento proprio che passi un messaggio del genere. Perché mi fa un male che è una cosa incredibile”. A questo punto Armando tira in ballo anche Daniela e Giovanni: la dama ha detto “ti ho dovuto respingere perché insistevi…”. A questo punto anche Maria è intervenuta in difesa di Daniela che però è scoppiata a piangere. Armando è rimasto fermo sulle sue idee. E ti pareva…