Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ di lunedì 20 dicembre si è materializzato uno scontro accesissimo tra Armando Incarnato e una dama del programma. Sono volate parole grosse e ci sono state accuse reciproche tra i due protagonisti, che hanno indubbiamente rubato la scena. Tutti hanno ascoltato con grande stupore le parole di entrambi e ognuno di loro si è ovviamente fatto una sua idea su questa vicenda. C’è chi si è schierato dalla parte del cavaliere e chi da quella della donna in questione.

Solo pochi giorni fa Armando Incarnato aveva nuovamente perso la pazienza in studio. Ha avuto un battibecco con un cavaliere di ‘Uomini e Donne’, ma quando il discorso si è incentrato su aspetti personali c’è stata la furia di Armando, che ha affermato: “Maria, adesso è troppo. Io non posso fare finta di non sentire. Non ti devi permettere di andare sul personale, mi è stato tolto il rispetto. Io rimango sui fatti legati al programma, stai al posto tuo”. E ha poi lasciato la trasmissione temporaneamente.

Mentre si stava discutendo della conoscenza tra questa dama e il cavaliere Luigi, Armando Incarnato è entrato a gamba tesa e ha lanciato una stoccata quasi senza precedenti: “Lei è falsa, Luigi non le è mai piaciuto e ha quindi creato una situazione per poter così interrompere la frequentazione”. E a quel punto lei ha replicato, gettando fango proprio su Armando: “Guarda che hai una doppia vita a Napoli, lo sanno ormai tutti. Non capisco perché non venga fuori, sei solamente falso e basta”.





Armando Incarnato ha avuto una lite durissima con la dama Marika e lui ha poi controreplicato ancora, dicendole: “Ma come ti permetti di dire che a Napoli vado con altre donne? L’unica che deve tacere sei tu. Sei una persona molto falsa”. Quindi, ha respinto alle mittente queste accuse che per il cavaliere sono assolutamente prive di fondamento. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori strascichi nelle prossime puntate o se i due decideranno semplicemente di ignorarsi a vicenda.

“Luigi non le è mai piaciuto” Armando ha qualcosa da dire a Marika… #UominieDonne pic.twitter.com/y7wF6TlLVb December 20, 2021

Queste alcune reazioni degli utenti su Twitter: “Armando ha sempre qualcosa da dire a tutti”, “Che brutta persona Armando, è solamente uno sfigato”, “E quindi lui che non viene considerato da nessuna che ci fa ancora lì?”, “Siete davvero strani, praticamente una setta. Basta vivere nella vostra magica finzione”. E infine: “Maria, spiegaci perché Armando è ancora là nella trasmissione”.