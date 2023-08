L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha ufficialmente accusato l’attrice delle soap opera a seguito di un incidente stradale quasi fatale per guida in stato di ebbrezza. I poliziotti hanno trovato diverse mini bottiglie di tequila nell’auto dell’attrice e l’hanno arrestata per guida in stato di ebbrezza, sostenendo che era sotto l’influenza non solo di alcol, ma anche di marijuana. Nell’incidente la giovane è rimasta ferita e anche l’autista dell’auto su cui è andata a scontrarsi. Ma poteva essere una tragedia, visto che l’attrice stava percorrendo l’autostrada in contromano.

Le immagini dell’incidente sono state condivise online dai vigili del fuoco di Pasadena: “Le unità dei vigili del fuoco di Pasadena hanno risposto a un incidente stradale che richiedeva soccorso all’uscita 134 Freeway/Orange Grove questa mattina presto. Le unità in arrivo hanno trovato due veicoli coinvolti, con una persona intrappolata, dopo uno scontro frontale segnalato. I vigili del fuoco hanno liberato una persona da un veicolo e hanno fornito assistenza ai pazienti e trasporto ospedaliero agli occupanti di entrambi i veicoli”.

L’attrice di General Hospital Haley Pullos è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza

L’attrice di General Hospital Haley Pullos è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza che ha causato lesioni. La donna si è dichiarata non colpevole delle accuse e l’udienza preliminare è stata fissata per la fine di questo mese. All’epoca dei fatti, l’attrice aveva guidato il suo veicolo contromano sull’autostrada 134 prima di scontrarsi frontalmente con un conducente di una Kia, un uomo di 23 anni, che aveva riportato gravi ferite.

La stessa Haley Pullos aveva avuto bisogno dell’aiuto dei vigili del fuoco per uscire dalla Ford 2019 distrutta che stava guidando. Courtney Wilder ha fatto causa all’attrice sostenendo che è stata colpa sua se è finito in ospedale. Haley Pullos, infatti, stava guidando contromano su una rampa dell’autostrada di Pasadena quando si è scontrata con un’auto.

Sembra inoltre che durante l’intervento dei vigili del fuoco l’attrice abbia colpito un pompiere gridando: “Questa è una fottuta maglietta da 400 dollari!”. Nella sua denuncia, Wilder osserva che Haley Pullos si preoccupava più di una “camicia troppo costosa” che della “sicurezza e del benessere delle vittime dell’incidente”. Dopo l’arresto, la produzione della storica soap opera General Hospital ha deciso di licenziarla e di scritturare un’altra attrice per la parte di Molly Lansing-Davis.