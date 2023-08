Televisione in lutto per la scomparsa del protagonista del reality show andato in onda nel 2025. È morto a 36 anni e la notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato pubblicato anche sui suoi canali social. “È con il cuore estremamente pesante che condividiamo la tragica notizia della scomparsa inaspettata di Joshua”, ha scritto la famiglia. “Come possono testimoniare tutti coloro che lo conoscevano, Joshua era una luce incredibilmente brillante in un mondo sempre più fioco.La sua voce impavida e il suo spirito indomabile hanno aiutato migliaia di persone nei loro momenti più bui a sentirsi un po’ meno sole”, hanno continuato.

“Anche se il nostro dolore per la scomparsa di Joshua ci addolora oltre misura, troviamo conforto sapendo che lui è finalmente in pace”. Josh Seiter, è stato concorrente di The Bachelorette, un reality show televisivo americano di appuntamenti che ha debuttato su ABC l’8 gennaio 2003. Lo spettacolo è uno spin-off di The Bachelor e la parte principale del franchise di The Bachelor.

Morto Josh Seiter, l’ex concorrente di The Bachelorette aveva 36 anni

L’annuncio della morte di Josh Seiter è arrivato solo quattro giorni dopo che il modello – apparso nella stagione 11 di The Bachelorette nel 2015, in lizza per conquistare il cuore di Kaitlyn Bristowe, ma eliminato durante la prima settimana – ha pubblicato sui social media di lottare con la sua salute mentale.

“Mi chiamo Josh Seiter e sono sopravvissuto a un tentativo di suicidio. Combatto il disturbo ossessivo compulsivo, la depressione bipolare e il GAD, ma mi rifiuto di arrendermi. A cosa sei sopravvissuto? #guerrieri #sopravvissuti #salutementale #consapevolezza #bodypositivity #salute #fitness”, si leggeva in uno degli ultimi post pubblicati sul suo account Instagram. La famiglia di Josh Seiter non ha rivelato la causa della morte, ma la lettera pubblicata sui social si concludeva con un numero di telefono della Suicide and Crisis Lifeline per “chiunque stia vivendo una crisi di salute mentale e abbia bisogno di aiuto”.

“Speriamo e preghiamo che il suo spirito possa continuare a vivere nelle immagini e nelle parole di questa pagina, che per il momento tralasceremo”, hanno scritto ancora i familiari di Josh Seiter. “Mentre lo facciamo, chiediamo gentilmente la privacy mentre siamo addolorati”.