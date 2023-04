Ansia totale nel mondo dello spettacolo. Un famoso attore e cantautore ha fatto perdere le sue tracce improvvisamente e ora le forze dell’ordine hanno fatto partire subito le ricerche. Lui è Drake Bell, scomparso nelle scorse ore. Ovviamente c’è enorme apprensione per le sue sorti, infatti nessuno è in grado di sapere che fine abbia potuto fare. Non è ancora stato stabilito se si sia trattato di un gesto volontario, ma intanto abbiamo qualche informazione sul momento della sparizione.

Stando alle notizie fornite dalla polizia, Drake Bell è scomparso nella serata di mercoledì 12 aprile, quando le lancette dell’orologio segnavano le ore 21. Lo hanno visto guidare un’automobile, precisamente una Bmw di colore grigio, poi non lo ha visto più nessuno. Attraverso i social network, le autorità competenti hanno invitato tutti coloro che sanno qualcosa a farsi avanti e a cercare di risolvere questo mistero. Più le ore passano, maggiore è la preoccupazione di tutta la sua famiglia e dei suoi fan.

Drake Bell è scomparso nel nulla: c’è preoccupazione

In particolare, la polizia si è soffermata su Drake Bell dicendo qualcosa di molto importante. L’attore scomparso “potrebbe essere in pericolo“, quindi tutti i cittadini sono stati invitati ad avvertire immediatamente le forze dell’ordine, nel momento in cui dovessero avere delle notizie utili alle indagini. A lanciare l’allarme sono esattamente gli agenti che lavorano a Daytona Beach, una località situata nello stato americano della Florida. La sua vita è già stata costellata da diversi problemi.

Il sito Leggo ha ricordato che il 36enne Bell è famoso a livello internazionale per essere stato uno dei protagonisti di Drake e Josh, ovvero una serie che era seguitissima all’inizio degli anni Duemila. Parlando degli episodi più rilevanti della sua vita privata, 8 anni fa è stato tratto in arresto per aver guidato mentre era ubriaco, mentre nel 2021 è stato condannato per aver avuto dei comportamenti non idonei nei riguardi di una ragazza minorenne. E ora questa scomparsa che fa preoccupare non poco.

Inoltre, Drake Bell nel 2005 fu vittima di un incidente stradale, mentre era in compagnia di un amico. Si fratturò il collo, si ruppe la mandibola ed ebbe delle lacerazioni sul volto. Lui è inoltre un cantautore e musicista molto apprezzato.