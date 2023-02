Tv italiana in lutto per la morte dell’attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Tra due giorni avrebbe festeggiato 85 anni. Era nato a Trieste e oltre alla recitazione ha doppiato in italiano attori del calibro di Tommy Lee Jones, Christopher Lloyd e Ben Kingsley. La notizia della scomparsa dell’attore è stata annunciata il 16 febbraio.

Nel corso della sua prolifica carriera, è stato anche doppiatore di Anthony Hopkins dal film ‘Ore disperate’, Michael Caine nel ruolo di Alfred Pennyworth nella trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan, Christopher Lloyd nel ruolo di Emmett Brown negli ultimi due capitoli della trilogia ‘Ritorno al futuro’ e ‘Chi ha incastrato Roger Rabbit’.

Leggi anche: “Un mondo senza te…”. Lutto nel cinema, morta la famosa e bellissima attrice





Tv italiana in lutto, morto l’attore e doppiatore Dario Penne

Tv italiana in lutto per la morte di Dario Penne. L’attore è stato anche doppiatore di Alan Rickman, Gary Oldman, James Cromwell, Donald Sutherland ed è stata la voce del robot Bender nella versione italiana del cartone animato ‘Futurama’. Ma la lista dei personaggi doppiato dall’attore e doppiatore è talmente lunga che è impossibile da scriverla tutta.

Ed è anche lutto nel cast di “Don Matteo“, la serie televisiva di successo in onda su Rai 1. Come attore, Dario Penne ha recitato anche nelle serie televisive di Mediaset ‘Distretto di polizia‘, ‘Ris‘ Delitti imperfetti‘. Nel corso della sua prestigiosa e lunga carriera, ricca di successi, ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, come la targa “Claudio G. Fava” alla carriera nel Festival del doppiaggio Voci nell’Ombra nel 2019.

Tv italiana in lutto per la scomparsa dell’attore, che nella sua carriera ha preso parte a cinque film come attore e sedici tra serie televisive e fiction. Infinito, invece, il suo curriculum da doppiatore, che conta oltre un centinai di esperienze tra film e fiction al cinema e in televisione. Dario Penne è deceduto il 15 febbraio 2023, due giorni prima del suo 85° compleanno. Tantissimi i ricordi lasciati da attori e colleghi doppiatori.