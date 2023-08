È morta la star della soap nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista in un altro mondo. Aveva 70 anni. L’attrice è morta il 18 agosto a Barnstable, Massachusetts, e causa della sua morte non è stata resa nota. L’attrice è meglio conosciuto nel ruolo di Cecile de Poulignac in Another World dal 1989 al 1995. Nel 1984 vinse il premio Soap Opera Digest per l’eccezionale malvagità in una soap opera diurna per la sua interpretazione dell’antagonista coinvolto in un triangolo amoroso con Blaine e Sandy.

Sandy e Cecile alla fine si sposarono ed ebbero una figlia prima di separarsi.

Fuori dallo schermo, l’attrice Nancy Frangione è stata sposata con il co-protagonista di Another World Christopher Rich dal 1982 al 1996. Hanno accolto insieme una figlia, Mariel. La nativa del Massachusetts ha debuttato in All My Children nel 1977 come Tara Martin.

Morta l’attrice Nancy Frangione

È apparsa anche nei programmi TV Buck Rogers in the 25th Century, One Life to Live, Highway to Heaven, Matlock e The Nanny nel corso della sua carriera, così come nei film TV Sharing Richard e In the Line of Duty. Another World, che seguì la vita degli abitanti della fittizia cittadina del Midwest Bay City, durò 35 stagioni dal 1964 al 1999.

La serie ha ricevuto una nomination agli Emmy nel 1972 per i risultati eccezionali ottenuti da singoli individui in un dramma diurno, e ha vinto un Daytime Emmy Award per la serie drammatica eccezionale nel 1976. Ha sostituito Andrea Evans nel ruolo di Tina Lord nella serie della ABC “One Life to Live” nel 1985.

Ha anche interpretato il ruolo della cugina di Fran Fine, Marsha, in “The Nanny” ed è stata guest star in “Highway To Heaven”, “Matlock” e “Buck Rogers in the 25th Century”. È apparsa nei film TV “Sharing Richard” nel 1988 e “In the Line of Duty: A Cop for the Killing” nel 1990 e anche nell’amatissima ”La tata”. Amici e fan si sono riversati sulla pagina social per ricordare il suo talento. “Mi piaceva odiare il suo personaggio, Cecile, in Another World: che brava attrice! Così triste! Possano i suoi cari trovare conforto”, ha scritto un fan.