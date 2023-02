Aveva 34 anni ed era un attore molto noto: il pubblico lo conosce per le sue interpretazioni nella serie tv Hollywood Heights – Vita da popstar (visibile in italia su Mtv). Lascia la moglie e tre figli: una bambina di sette anni, un figlio di cinque e il terzo di appena un anno. È stato trovato morto nella sua casa di Austin in Texas. La notizia è stata confermata al New York Post dalla moglie. “Cody – ha dichiarato Stephanie – era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi, devastati. Era il papà migliore. Ci mancherà per sempre”.

Il mondo della tv piange la scomparsa di Cody Longo. Al momento le cause della morte non sono chiare: le forze dell’ordine sono state avvertite dalla moglie che era a lavoro e non riusciva a contattare il marito. A quel punto si è preoccupata e ha chiesto alla polizia che di controllare le condizioni dell’attore e musicista che trovava in un residence a Austin, in Texas: stava lavorando al film di David Moreton, “Do You Want to Die in Indio?”. Gli agenti non hanno avuto risposta, hanno bussato alla porta, poi hanno forzato il portone e hanno trovato l’uomo morto nel letto.

Cody Longo, il noto attore è morto nel sonno: aveva 34 anni

Stando a quanto hanno raccontato alcuni parenti, pare che il 34enne Cody Longo stesse combattendo da anni con le dipendenze da alcol e droga e la scorsa estate sarebbe andato in un centro per disintossicarsi. Da segnalare che nel 2020 era stato arrestato per violenze domestiche dopo una lite con la moglie Stephanie, nel 2021 poi si dichiarò colpevole di aggressione per un reato minore nel 2021 dopo essere stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 9 anni.

Il suo agente, Alex Gittelson, ha dichiarato a “The Hollywood Reporter” che Cody Longo, accreditato anche come Cody Anthony, si è “spento nel sonno“. La causa del decesso non è stata al momento confermata. La polizia è stata chiamata a casa dopo che la moglie di Longo, Stephanie Clark, che lavora in una scuola di danza, ha cercato di rianimarlo, ha precisato Gittelson. Fonti vicine alla famiglia hanno riferito che l’attore aveva avuto a che fare con l’alcolismo e si era disintossicato la scorsa estate.

“Cody era tutto il nostro mondo – ha scritto in un comunicato la moglie Stephanie Clark, sposata nel 2015 e da cui ha avuto tre figli, Lyla, Elijah e Noah -. Io e i bambini siamo distrutti e oltremodo devastati. Era il miglior papà e il miglior padre. Ci mancherai sempre e per sempre e ti ameremo”. Cody Longo è stato trovato morto mercoledì 8 febbraio all’interno della sua abitazione di Austin in Texas (Stati Uniti).