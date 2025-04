Tragedia nel mondo dello spettacolo: è morto all’età di 59 anni l’attore che ha preso parte a due delle serie tv più amate degli anni ’90 e 2000, Xena – Principessa Guerriera e Hercules trasmesse in Italia su Mediaset. La notizia del suo decesso è stata confermata dalla famiglia pochi minuti fa, che ha annunciato la causa della morte: una grave sepsi. Robert Trebor , attore caratterista con oltre 50 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, è morto l’11 marzo. Aveva 71 anni.

La moglie dell’attore, Deirdre Hennings , ha confermato la sua morte The Hollywood reporter affermando che è morto di sepsi al’ospedale Los Angeles Medical Center. La donna ha anche condiviso un po’ di più sulla storia medica di del marito, spiegando che gli era stata diagnosticata la leucemia nel 2012 e che nel 2013 aveva subito un trapianto di cellule staminali.

Robert Trebor, morto l’attore della serie tv “Hercules”

Un necrologio dell’attore su Legacy ha affermato che “la sua salute era stata messa a dura prova dagli effetti collaterali” della procedura con cellule staminali. Robert Trebor è stato un popolare attore caratterista per decenni, con il suo primo ruolo accreditato nel film Face of Fire nel 1959. È probabilmente più noto per aver interpretato Salmoneus in Hercules: The Legendary Journeys, con Kevin Sorbo nel ruolo del protagonista, e per aver ripreso il personaggio nella popolare serie spin-off Xena: la principessa guerriera con Lucy Lawless.

L’attore scomparso ha attirato l’attenzione anche per aver interpretato David Berkowitz, il serial killer noto come “Figlio di Sam”, nel film del 1985 Out of the Darkness. Il suo ultimo ruolo è stato come produttore nel film dei fratelli Coen Ave, Cesare! del 2016.

Robert Trebor è stato sepolto nell’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, e il suo necrologio si conclude con il messaggio: “Il talento, l’umorismo, l’energia e l’entusiasmo del signor Trebor mancheranno moltissimo a tutti coloro che lo conoscevano, in particolar modo a sua moglie”.