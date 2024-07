Lutto nel mondo della moda e della televisione per la scomparsa del famoso modello e attore noto per il suo ruolo nella soap opera americana Sentieri. Aveva 80 anni. La notizia è stata data dallo stilista Jeffrey Banks, il quale ha svelato che il decesso è avvenuto lo scorso 26 giugno in un ospedale di New York, il Lenox Hill di New York City, dove si trovava ricoverato.

Come detto, l’attore e modello aveva 80 anni e ha lasciato un profondo vuoto nel mondo della moda e della televisione. “È sempre stato un gentiluomo. Quando lo presentai per la prima volta a mia madre, lei disse subito che era il mio “fratello maggiore”. Avrei voluto che fosse così”, ha spiegato lo stilista Jeffrey Banks in una dichiarazione alla stampa.

Morto l’attore e modello Renauld White, aveva 80 anni

“Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i momenti passati insieme, ma ricorderò per sempre le barriere che hai infranto nell’industria della moda e l’amore che hai condiviso con me, come amico fidato. Buonanotte, dolce Principe, che gli angeli ti accompagnino al tuo riposo” ha scritto su Instagram lo stilista Jeffrey Banks, grande amico di Renauld White.

I funerali di Renauld White, scrive la CNN, si terranno il prossimo 12 luglio alla Whigham Funeral Home di Newark. L’attore e modello lascia la sua famiglia e molti parenti che “riconoscono con affetto i momenti trascorsi con lui e sentiranno moltissimo la sua mancanza”. Oltre ad aver posato per tantissime case di moda, è stato protagonista di tantissime copertine di riviste specializzate.

Nel corso degli anni, ha calcato le passerelle delle sfilate di moda ed è apparso in campagne pubblicitarie per marchi e stilisti come Bill Blass, Calvin Klein, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana e Donna Karan. È stato protagonista in diverse soap opere americane famose come Sentieri, Guiding Light in America, la soap opera statunitense, poi in General Hospital e Una vita da vivere. Ha recitato anche nei film Central Park del 2017, nel film per la tv Gun Hill (del 2014) e nella serie tv Fashion (1979-1980) con Andy Warhol.