“È morto anche lui”. Addio all’attore del cinema e della tv, la notizia è stata confermata poco fa

L’attore e scrittore che ha recitato ne “Il tempo della nostra vita”, “The Young and the Restless” e il film ”Il cacciatore”, che gli è valso una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, è morto il mese scorso ma la notizia del decesso di Quinn Redeker, stata confermata solo adesso dal suo manager Christopher Hartman.

Hartman ha dichiarato in una e-mail alla CNN che Quinn Redeker è morto il 20 dicembre per cause naturali. Aveva 86 anni. Il manager dell’attore ha detto che la figlia di Redeker, Arianne Raser, ha confermato la notizia nella tarda serata di lunedì. L’attore ha lasciato i suoi figli Brennen, Arianne, Glaen e Quinn Jr., oltre a due nipoti.

Quinn Redeker, morto l’attore e sceneggiatore de ”Il cacciatore”

Quinn Redeker è apparso in quasi 850 episodi della soap opera di successo Il tempo della nostra vita nei panni del vile Alex Marshall, dal 1979 al 1987. È anche apparso in oltre 200 episodi della soap della CBS “The Young and the Restless”, principalmente come Rex Sterling, per un periodo di 25 anni dal 1979 al 2004. Ha anche interpretato un personaggio di nome Nick Reed.

Quinn Redeker è stato nel cast di “Bonanza”, “Kojak”, “L’uomo da sei milioni di dollari”, “The Rockford Files” e il film del 1979 “The Electric Horseman”. Parallelamente alla sua carriera cinematografica, l’attore ha lavorato come sceneggiatore, anche per il film vincitore dell’Oscar del 1978 “Il cacciatore” con Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep.

L’account Twitter di “The Young and the Restless” ha pubblicato un ricordo di Quinn Redeker: “La famiglia Y&R invia le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Quinn Redeker che ha benedetto Y&R con il suo talento in due ruoli memorabili”. Nato a Woodstock, Illinois, l’attore ha iniziato come cabarettista prima di scegliere di studiare recitazione. È stato quindi in grado di costruire la sua carriera con dozzine di crediti televisivi e cinematografici, tra cui The Three Stooges Meet Hercules e The Law .