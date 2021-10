Non si aspetta altro a Tu sì que vales: parliamo dell’immancabile scherzo a Sabrina Ferilli. Nella puntata di sabato 23 ottobre, è successo di nuovo, ma le cose non sono andate proprio come ci si aspetterebbe. Improvvisamente si è sentito un botto e le luci nello studio si sono spente. L’attrice ha esclamato impaurita: “Porca l’oca zozza. Guarda che finisce che ci facciamo male”. Quando è tornata l’illuminazione, accanto alla giurata c’era un uomo con un mantello nero e una maschera azzurra. Maria De Filippi ha invitato Sabrina Ferilli a salutare l’uomo, ma lei ha replicato: “Non me ne frega un caz** di salutare questa gente qua”.

Intanto, il misterioso concorrente ha preso la parola: “Tra di voi c’è un anello debole e sei tu Sabrina. Hai il complesso della CDS”. Pronta la risposta di Ferilli: “Fatti i caz** tuoi, cos’è la CDS?”. Secondo l’uomo misterioso è il “complesso della donna sfiduciata”. L’attrice ha confidato a Maria De Filippi di non essere più disposta ad accettare scherzi a Tu sì que vales: “Io ti dico una cosa, per ora sono stata educata, se mi fai fare male o c’è una scossa, io do un calcio nello stomaco a questo signore. Ora te l’ho detto”.

Ma cosa è successo precisamente a Tu sì que vales? Il misterioso figuro con una maschera azzurra ha chiesto a giudici di sedersi su quattro sedie messe in cerchio e poi di posare la testa (sdraiandosi letteralmente) sulle gambe dell’altro (posizionato dietro), in un atto di completa fiducia l’uno dell’altro. Peccato che poi Gerry Scotti, esonerato per via di alcuni problemi al ginocchio, sia stato incaricato di togliere le sedie.





A questo punto Sabrina Ferilli ha avvertito i suoi colleghi dicendo che si sarebbero fatti male. Alla fine Gerry Scotti ha tolto l’ultima sedia e i giudici di Tu sì que vales sono caduti a terra. “L’avevo detto che ci facevamo male. Siamo un gruppo di matti” Ha commentato Sabrina, mentre Teo Mammucari ha dato la colpa a Rudy Zerbi: “E’ lui che ha levato i piedi, ma che sei scemo?”.

Come se non bastasse, dopo l’esperimento delle sedie, lo studio di Tu sì que vales è piombato nel buio più totale. Qui Sabrina Ferilli si è fatta scudo con Maria De Filippi: “Voglio vedere se fanno del male a te” e dopo lo scoppio di un paio di petardi se n’è uscita con un divertente: “Tanto morivi prima tu”. Un momento davvero epico.