Maria De Filippi sorprende tutti e mette a segno un colpo importante per ‘Amici 21’. La conduttrice televisiva, come ben sapete, è grande protagonista anche in un altro programma di Canale 5, ovvero ‘Tu sì que vales’. Ed ecco che ha deciso di pescare proprio da lì per rimpolpare la scuola. Ovviamente il diretto interessato non potrà che essere entusiasta di questa decisione assunta dalla regina di Mediaset, che in un certo senso è colei che gli sta stravolgendo positivamente la sua vita privata e non solo.

A proposito di ‘Amici 21’, il concorrente Giacomo Vianello è stato messo a rischio eliminazione da Rudy Zerbi, che ne ha spiegato le ragioni in una lettera contenuta in una busta rossa: “Quando ho deciso di tenerti nella scuola di Amici l’ho fatto perché avevo visto un atteggiamento umile e voglia di studiare. Hai difficoltà nella preparazione dei brani, mi sembra che tu non stia cogliendo l’opportunità che ti ho dato. Posso decidere di eliminarti o sostituirti, non voglio eliminarti perché non hai fatto nulla di così grave”.

Il tutto è stato svelato ai ragazzi di ‘Amici 21’, che hanno appreso che sarà con loro un protagonista di ‘Tu sì que vales’. E c’è anche un grande premio in palio, infatti il ballerino farà una lezione di coreografia con uno degli allievi. Maria De Filippi era rimasta colpita profondamente sin dal primo istante dalle sue doti professionali e per questo motivo ha deciso di contattarlo per portarlo con sé anche lì. E non è da escludere nemmeno che possa farlo esibire davanti al pubblico in una puntata.





Dunque, un allievo di ‘Amici 21’ farà una lezione con Sadeck, che ha anche ballato con Giulia Stabile durante la puntata di ‘Tu sì que vales’. E il 97% del pubblico di questa trasmissione aveva votato favorevolmente per la performance danzante del giovane. A vincere questo premio è stato Dario, che ha ottenuto un 9 in pagella da Emanuel Lo. Poi 8 e mezzo per Christian, 8 per Serena, 7 per Carola e 6 per Mattia. Vedremo dunque se Dario e Sadeck si incontreranno proprio durante la prossima puntata.

Nella puntata di sabato 16 ottobre a catturare l’attenzione di pubblico e presenti in studio di ‘Tu sì que vales’ è stato Lorenzo Costantini. Il giovane, originario di Vetralla, provincia di Viterbo, ha dato una dimostrazione di crossfit, attività che pratica da diverso tempo. Prima, però, ha voluto raccontare la sua storia. Ha spiegato cosa è successo otto anni fa: un incidente ha fatto da spartiacque nella sua vita.