Milly Carlucci, momento nerissimo. Tegola per la conduttrice dopo la puntata di Ballando con le stelle

Sabato 30 ottobre è andata in scena la sfida degli ascolti tra Rai1 e Canale5. I due programmi di punta, ovviamente, sono “Ballando con le Stelle” con Milly Carlucci e “Tu si que vales” con uno stuolo di star alla conduzione e alla giuria. Ebbene, come nelle precedenti occasioni, anche stavolta la vittoria ha riso al programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Andiamo prima, però, a scoprire cosa è accaduto sulle altre reti.

Nel pomeriggio il ritorno di “Italia sì” di Marco Liorni ha trovato un buon riscontro di pubblico con l’11,14% e 1 milione e 259mila spettatori nella prima parte e 12,8% e 1 milione e 627mila spettatori nella seconda. La trasmissione è stata comunque battuta da “Verissimo” di Silvia Toffanin. Quest’ultima ha totalizzato infatti 1 milione e 883mila spettatori con uno share del 16,56% nella prima parte. Discorso simile nella seconda, “Verissimo giri di valzer”, con un milione e 921mila spettatori per uno share del 15,14%.

Ma non è tutto. Il programma di Silvia Toffanin ha ottenuto ottimi risultati anche sui social network. Qui ha infatti totalizzato tante interazioni da posizionarsi al terzo posto in classifica. Mediaset ha fatto sapere che Verissimo ha generato oltre 17 milioni di interazioni su Instagram nel corso della settimana. Anche Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio” ha ottenuto un buonissimo risultato: ha infatti raggiunto un milione e 865mila spettatori per uno share del 13,68%.





Per quanto riguarda la sfida del sabato, come dicevamo, vittoria netta di “Tu si que vales”. Andiamo a vedere i numeri. Il programma di Canale5 ha conquistato il 26,20% di share con ben 4 milioni e 608mila telespettatori. Un risultato addirittura migliore della precedente puntata che aveva registrato il 23,79%. Insomma per il talent che vede sfilare concorrenti dalle più svariate abilità, giudicati da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, con Sabrina Ferilli alla giuria popolare, il successo continua.

Battuta la concorrenza di “Ballando con le Stelle”. Ma, oltre alla sconfitta, Milly Carlucci deve fare i conti con un altro preoccupante dato. Il suo programma, infatti, è stato visto da 3 milioni e 578mila spettatori con il 21,80% di share. Mentre all’esordio la trasmissione di Rai1 era riuscita a pareggiare i conti con “Tu si que vales” nelle ultime puntate il discorso è cambiato. E c’è perfino un calo degli ascolti: nella seconda puntata infatti i telespettatori erano stati 3 milioni e 716mila, share al 22,33%.