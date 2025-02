Fiocco celeste nella grande famiglia di Amici di Maria De Filippi: l’ex concorrente storica è diventata mamma. L’annuncio è arrivato direttamente da lei, che oggi fa tutt’altro che la cantante visto che è una psicologa. E per dare la lieta notizia ai suoi follower, che in questi mesi hanno seguito la gravidanza e già sapevano che sarebbe nato un maschietto, ha dedicato al piccolo la canzone sanremese di Giorgia “La cura per me”.

Il piccolo Edoardo è nato il 26 febbraio scorso. La neo mamma ed ex cantante di Amici ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme al piccolo, nato alle ore 10:02. Come didascalia, si diceva, il brano di Giorgia: “Non so più quante volte ti ho cercato / Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna / Non so più quante notti ti ho aspettato / Per finire a ingoiare tutta la paura / Di rimanere sola / In questa stanza buia / Solo tu sei la cura per me”.

Fiocco celeste ad Amici: è nato Edoardo

Auguri a Martina Stavolo, che il pubblico di Canale 5 ricorderà bene durante il suo percorso ad Amici. Era stata una delle principali protagoniste dell’ottava edizione vinta poi da Emma Marrone. Si era classificata settima e da subito per lei si era aperta una carriera nella musica ma poi ha capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lei e deciso di cambiare completamente i suoi progetti.

Oggi Martina Stavolo lavora come psicologa e tiene molto alla sua riservatezza, tanto che il nome del padre di suo figlio non è noto, nonostante con lui abbia condiviso alcune foto durante il periodo della sua gravidanza. Prima di lui, il papà del piccolo Edoardo, ha avuto un’altra storia d’amore importante.

L’ex Amici e Andrea Francescangeli erano convolati a nozze circa otto anni fa. Tra i due, però, le cose non funzionarono e quindi decisero di dirsi addio. Martina Stavolo non ha però mai rivelato i motivi per cui con Andrea abbiano scelto di separarsi.