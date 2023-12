Ormai la presenza di Anita Olivieri al Grande Fratello ha aperto un caso. Di sicuro è una delle più chiacchierate e anche controverse all’interno della Casa e sono settimane che il popolo dei social la accusa di avere una sorta di filo diretto con gli autori e la produzione del programma di Canale 5. Dalla voce fuori campo della regia che interrompe Federico e Rosy nominando “Anì” agli sguardi dritti verso la telecamera durante una conversazione a letto con l’amica chef passando per tanti altri episodi.

Episodi notati e fatti notare dagli utenti di X (l’ex Twitter) che ora più che mai vuole spiegazioni. Molti sono infatti convinti che la concorrente sia una spanna sopra gli altri inquilini, nel senso di avvantaggiata. Ecco spiegato il motivo per cui, sempre a detta del pubblico social, si passi spesso sopra ai suoi scivoloni (più di una volta si è gridato alle bestemmie, ndr) e sia sempre salva.

Leggi anche: “Lo ha fatto a letto con lei”. Grande Fratello, la madre di Greta choc: roba privatissima su Mirko





“Anita è raccomandata”: cosa è successo al Grande Fratello

La novità ora è che questo sospetto lo abbiano anche dentro la Casa. Per questo motivo sta facendo discutere quello che Marco Maddaloni ha detto su di lei, sebbene in maniera scherzosa e quindi non accusatoria. Il gruppo era riunito in saline e mentre stava giocando insieme a Massimiliano Varrese e a Rosy Chin, il judoka ha cominciato a prendersela con Anita Olivieri, dicendole di essere raccomandata.

“Comunque quella è raccomandata. Quella è raccomandata. Secondo me sa qualcosa che noi non sappiamo“, ha detto indicandola. “Perché è bionda“, ha aggiunto Varrese scherzando a sua volta, mentre l’espressione di Rosy non sembrava affatto scherzosa. E infatti ha voluto sottolineare: “Ani ha i radar alle orecchie, riuscirebbe a sentire a distanza”.

Maddaloni per scherzo dice che Anita è raccomandata e sa tutto, ma guardate la faccia della cuoca🥶🥶#GrandeFratellopic.twitter.com/UeYbAzCQYf — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 18, 2023

Imbarazzata e rossa in faccia …e la cin in difesa — Francy (@franca_muccio) December 18, 2023

La reazione di Anita? Sempre molto serena e infatti ha risposto ridendo e con un “Sto dieci passi avanti“. Ma il pubblico social ha preso questa affermazione con molta più serietà. “Ricordiamo che Maddaloni è entrato dopo e avrà avuto il tempo di farsi un bel giro sui social, di sicuro sa tutto” e “Secondo me nello scherzo ha detto quello che pensa, la verità cmq“, si legge. E c’è anche chi ha notato come Anita fosse “Imbarazzata e rossa in faccia… e la Chin in difesa“.