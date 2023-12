Una scena della diretta del Grande Fratello è diventata virale tra il disgusto generale del pubblico ma anche l’ironia sul vero motivo per il quale Letizia non bacerebbe Paolo. nei giorni scorsi Letizia non ha nascosto alcuni dubbi sul giovane e a Massimiliano Varrese ha confessato: “In tre mesi, abbiamo avuto tre discussioni e tutte sono finite con basta. Questo mi spaventa”. “Provi dei sentimenti o questa è una frequentazione?” ha chiesto l’attore.

Letizia ha detto di provare grande affetto e grande attrazione nei confronti di Paolo, ma ci sono ancora troppe questioni da risolvere e ci sono altrettante cose ancora da gestire: “La prima è capire quanto andremo d’accordo fuori” ha detto la fotografa. In secondo luogo il confronto fra loro è ancora faticoso, necessitano di terze persone e questo non è qualcosa che si può avere fuori, nella vita di tutti i giorni.

Leggi anche: “C’è un messaggio per te”. Grande Fratello, Perla incredula: tutti sorpresi corrono ad abbracciarla





Grande Fratello, Giuseppe e Paolo usano lo stesso spazzolino

E non è di poco conto l’indole indipendente della ragazza: “Per quanto dipenda dall’affetto e dall’amore, io ho bisogno dei miei spazi”, ha confessato Letizia, che nelle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello ha lasciato il fidanzato, intervenuto nella casa con una lettera d’amore che però non è piaciuta per niente alla fotografa.

In queste ore il pubblico del Grande Fratello ha ironizzato sul vero motivo per il quale Letizia non bacerebbe Paolo. Su Twitter è stato pubblicato un video in cui i due si trovano nella sala bagno, quella in comune dove si trovano i lavandini, e mentre chiacchierano Paolo confessa a Letizia di condividere lo spazzolino da denti con Giuseppe Garibaldi. “Io e Giuseppe stiamo usando lo stesso spazzolino”, ha detto il macellaio di Roma.

Giuseppe e Paolo usano lo stesso spazzolino che schifo spiegato il motivo per cui letizia non vuole limonarlo #GrandeFratello pic.twitter.com/9wLcNooH5K — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) December 14, 2023

“Tu e Giuseppe? Che schifo“, ha risposto disgustata Letizia. “Io come Letizia” scrive un utente di Twitter con l’emoticon che mima il vomito. “Pensa essere Letizia e limonare con Paolo, pensa essere Letizia e limonare con Paolo che usa lo stesso spazzolino di Giuseppe”, scrive un altro a cui fa eco un ”che vomito”. Altri si sono chiesti il motivo. “Perché Paolo e Giuseppe usano lo stesso spazzolino?”, “Ma non possono chiedere due spazzolini al GF, che schifo”, si legge ancora sul web.