Lutto nel mondo della televisione. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella mattinata di martedì 14 novembre e ha lasciato tutti senza parole. “Era così incredibilmente speciale, questo mondo sarà più piccolo e molto diverso senza di lui”, ha detto suo padre in una dichiarazione confermando la sua morte. Ancora ignota la causa della morte, ma sui social in tanti ipotizzano diversi scenari.

Quello più accreditato è un malore, ma come detto non c’è stata nessuna notizia certa. Dopo l’annuncio tantissimi colleghi e persone con cui ha lavorato si sono riversate sui social per lasciare commenti e ricordi commoventi. Il caro amico Jay Penske, amministratore delegato di Penske Media Corporation, una società di media digitali ed editoria da lui fondata nel 2004, lo ha voluto ricordare con un comunicato stampa diffuso dai suoi social.

Lutto nel cinema e nella tv italiana, morta la famosa attrice: il triste annuncio della figlia





Morto a 44 anni il produttore di Euphoria Kevin Turen

“Nonostante i suoi numerosi successi a Hollywood, la più grande passione di Kevin erano la sua famiglia e i suoi amici”, ha detto in una dichiarazione per The Hollywood Reporter. Kevin Turen, produttore cinematografico che ha firmato, tra i suoi ultimi lavori, Euphoria, la seguitissima serie HBO e The Idol, con Lily Rose Deep, è morto a 44 anni in circostanze misteriose. Come detto, la notizia è stata data da Deadline dopo la dichiarazione del padre del famoso produttore televisivo. Kevin Turen lascia la moglie Evelina e due figli, Jack e James, nati dal suo matrimonio celebrato nel 2012.

La sua morte arriva tre mesi dopo la scomparsa dell’attore di Euphoria Angus Cloud, 35 anni. L’attore era stato trovato senza vita nella casa della sua famiglia a Oakland, in California, il 31 luglio per una overdose di droga. “Era così orgoglioso dei suoi figli. Lui e sua moglie Evelina erano decisi a far crescere i loro figli con grandi valori e si assicuravano che facessero la differenza nel resto del mondo. Il nostro cuore si spezza per loro e proviamo tutti un profondo senso di perdita. Kevin ci mancherà moltissimo e oggi questa città ha perso una delle sue stelle nascenti più brillanti”, ha detto ancora l’amico Jay Penske.

Kevin Turen, nato a New York City nel 1979 , ha studiato alla Columbia University e ha co-fondato la Little Lamb Productions con il creatore di Euphoria Sam Levinson e sua moglie Ashley nel 2018. Insieme lui e Levinson hanno anche prodotto il film del 2020 Pieces of a Woman , interpretato da Vanessa Kirby e Shia LeBeouf . Altri suoi lavori includono Pearl X, The Unbearable Weight Of Massive Talent e la prossima serie Gossamer.