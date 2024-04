“Trovato il suo corpo”. Televisione in lutto, l’attore è morto a 27 anni: tutti sotto choc

Televisione in lutto e sotto choc per la tragica notizia arrivata nella giornata di sabato 6 aprile. L’attore è stato trovato morto a soli 27 anni, dopo che se n’erano perse le tracce da una settimana. Era infatti sparito nel nulla, dopo un brutto episodio nel quale era rimasto coinvolto. Le autorità competenti lo stavano cercando, dopo una pesante accusa nei suoi confronti.

E ora il mondo della televisione è in lutto per la sua fine così prematura. L’attore è morto inaspettatamente e improvvisamente, prima che potesse fornire la sua versione dei fatti. La polizia aveva dichiarato nei giorni scorsi: “Gli agenti hanno risposto alla segnalazione di una donna che gridava aiuto, ma il sospetto è fuggito prima dell’arrivo degli agenti”.

Leggi anche: “Siamo devastati”. Televisione sotto choc, l’attore morto all’improvviso a 60 anni





Televisione in lutto: attore trovato morto a 27 anni

La televisione è sotto choc e in lutto per questa improvvisa perdita. L’attore è stato ritrovato morto, dopo che era scomparso, in seguito ad un presunto atto violento domestico in una casa situata a Lawrence, nello stato americano del Kansas. La polizia aveva aggiunto: “L’indagine ha portato all’identificazione di Brings Plenty e le telecamere stradali lo hanno mostrato mentre lasciava la città subito dopo l’incidente, viaggiando in direzione sud sulla 59 Highway. Lo abbiamo identificato come sospettato, abbiamo una probabile causa per il suo arresto e abbiamo emesso un avviso alle agenzie della zona”.

A morire è stato Cole Brings Plenty, protagonista nella serie tv 1923, spin-off di Yellowstone. Qui interpretava il personaggio di Pete Plenty Clouds. Lo sceriffo della contea di Johnson ha fatto sapere che il suo cadavere è stato scoperto venerdì 5 aprile in un’area boschiva. Era arrivata la segnalazione di un’automobile vuota presente nella zona e poi è stato trovato il corpo del 27enne.

Mistero sulle cause della morte di Cole Brings Plenty, infatti la polizia ha aggiunto che le indagini sono attualmente in corso. Servirà l’autopsia sul corpo per chiarire ogni aspetto. Il 27enne aveva recitato anche in Into the Wild Frontier e The Tall Tales of Jim Bridger.