Trovato morto sotto un pilone della a18, mistero sulla morte di un 35 enne. In serata il corpo è stato identificato. La moglie, nella serata di domenica, aveva dato l’allarme non vedendolo tornare a casa. La prima chiamata alle forze dell’ordine intorno alle 21 poi, dopo poco, sono scattate le ricerche che hanno coinvolto tutta la zona di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove l’uomo abitava con la famiglia: è stata la polizia a trovare il suo corpo.

La notizia della scomparsa si è diffusa nel giro di pochissimo gettando nello sconforto i famigliari e gli amici. Era impiegato in una struttura sportiva tra Siracusa e Floridia. “Una persona solare”, lo ricordano tutti. “Un ragazzo sempre con il sorriso e con una parola buona per tutti”. Ancora sconosciute le ragioni della morte.





Ragusa, trovato il corpo del 35enne Fabio Vita era scomparso

Secondo gli inquirenti Fabio Valli potrebbe essere rimasto vittima di un incidente stradale a causa di un errore o di un malore. Ma i carabinieri indagano ora per capire se si è trattato di un sinistro autonomo o di uno scontro in cui potrebbe avere avuto un ruolo un pirata della strada. Subito dopo il ritrovamento era stato bloccato l’accesso all’autostrada da Pozzallo in direzione Siracusa.

Il corpo di Fabio è stato rinvenuto senza vita, oggi 9 ottobre nei pressi Pozzallo, in provincia di Ragusa, in prossimità di un pilone dell’ingresso dell’autostrada A18 da un passante che ha dato l’allarme. È solo l’ultima giovane vita che la strada si prende. Un terribile incidente, domenica 8 ottobre, è costato la vita Alessio Albini, 22enne di Vercana, ieri domenica 8 ottobre nella zona di Garzeno, nel Comasco.

Per un tragico scherzo del destino è morto come suo padre Angelo, che dieci anni fa era finito in un precipizio mentre riportava a valle un escavatore. Nella stessa zona, il giovane stava trascorrendo una domenica pomeriggio con un amico sulla sua moto da trial sulle montagne tra Livo e Vercana quando è uscito di strada.