Lutto nel mondo della tv, la famosa attrice morta a 64 anni. La donna è stata trovata senza vita martedì 12 marzo, ma del suo decesso se ne parla soltanto adesso. A renderlo noto è la polizia che in un comunicato stampa afferma: “Il corpo dell’attrice è stato rinvenuto in un campo aperto dietro a un esercizio commerciale”. La sua morte è attualmente oggetto di indagine da parte dello sceriffo locale.

Si fa inoltre presente che l’autopsia è stata fissata per mercoledì, precisando che “gli esami tossicologici richiederanno diverse settimane”. Finora non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Parliamo della famosa attrice della fortunata serie tv General Hospital, Robyn Bernard. La donna è stata trovata morta in California, precisamente a San Jacinto. Bernard era molto nota per aver interpretato il ruolo di Terry Brock in General Hospital dal 1984 al 1990.





La sua carriera nello show è durata complessivamente 145 episodi. Bernard interpretava un’aspirante cantante, che in seguito si è scoperto avere problemi di alcolismo. Il suo ultimo episodio la vedeva lasciare la città fittizia di Port Charles – dove è ambientato General Hospital – dopo aver firmato un contratto discografico. Oltre che per General Hospital, Bernard era nota per il suo ruolo nel film francese del 1981 Diva.

L’attrice è apparsa anche in programmi televisivi come Simon & Simon, Whiz Kids e The Facts of Life. L’ultimo ruolo da attrice della Bernard è stato nel film Voices From the High School del 2002. Ha tenuto la sua vita lontana dagli occhi del pubblico prima della sua improvvisa scomparsa. Robyn Bernard lascia il padre, Jerry Wayne Bernard e le sorelle Crystal Bernard e Scarlett Bernard.

Remembering Robyn Bernard, with my favorite song she sang on general hospital as Terry Brock, “you and me against the world”May she rest in peace. #GH pic.twitter.com/tDS5Dn4wb9 — Deglimuses (@deglimuses) March 14, 2024

La notizia della morte di Robyn Bernard arriva qualche mese dopo la morte di un’altra star della soap David Gail, che interpretava il dottor Joe Scanlon nello spinoff di General Hospital Port Charles. Us Weekly ha confermato il 22 gennaio che Gail è morto all’età di 58 anni in seguito a complicazioni dovute a un improvviso arresto cardiaco.

