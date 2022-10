Trasformata e irriconoscibile. Così una delle protagoniste della celebre trasmissione Geordie Shore ha descritto la sua nuova forma fisica, arrivata dopo due gravidanze e un periodo di dieta e allenamento intensivo. “Non riesco a credere alla differenza”, ha scritto il volto della televisione mostrando ai suoi fan la differenza.

In entrambe le foto si vede la 30enne con indosso un gilet leopardato e pantaloni di pelle. “Mi rendo conto che prima non ero grassa, ma mi sentivo malsana, inadatta e in realtà ero sovrappeso per la mia altezza, il che mi faceva sentire pigra e stanca”, ha scritto sui social.

Trasformata e irriconoscibile, come è diventata Marnie di Geordie Shore

“La verità è che ho sempre evitato di pubblicare foto poco lusinghiere, ma ora sono così orgogliosa di essere riuscita a perdere peso negli ultimi mesi, quindi ho pensato di condividerlo con voi”, ha scritto ancora Marnie Simpson, una delle protagoniste della celebre trasmissione Geordie Shore, oggi trasformata e irriconoscibile rispetto al suo debutto in televisione.

Trasformata e irriconoscibile, la nuova vita di Marnie Simpson – “Avevo preso tanti chili dopo aver avuto i miei due splendidi ragazzi, ma non posso nemmeno incolpare la gravidanza, stavo solo mangiando troppo e mi sono lasciata andare dal punto di vista della salute”, ha spiegato ai suoi fan.Poi Marnie ha decido che qualcosa doveva cambiare e si è rivolta a un nutrizionista per perdere peso e ritrovare le sue forze. Da quando Marnie Simpson è apparsa in televisione si è anche sottoposta a diverse operazioni di chirurgia estetica e in questi hanno ha subito una trasformazione del suo volto.

Come è possibile notare da alcuni scatti sul web, il prima e dopo è decisamente diverso. Ora Marnie è cresciuta, è fidanzata con il cantante Casey Johnson e ha due splendidi bambini. Nelle ultime settimane il volto della tv è intervenuta per annunciare che il figlio più piccolo soffre di plagiocefalia, un’anormalità cranica tipica degli infanti, caratterizzata da un appiattimento unilaterale della regione occipito-parietale della volta cranica.