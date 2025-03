Karina Cascella è pronta a tornare sul piccolo schermo e, stando alle sue parole, l’attesa sarà breve. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha annunciato il suo imminente ritorno in televisione attraverso le sue storie Instagram, rivelando qualche dettaglio ma senza svelare del tutto il mistero. Rispondendo alle domande dei fan, Karina ha confessato di sentire la mancanza del mondo televisivo: “Mi manca un pochino sì, infatti mi rivedrete a breve. In che trasmissione? Volete sapere troppo, ma non manca molto… Vi dico solo che è molto seguita e che vi piace un sacco”.

Quel che è certo è che non si tratta di un reality show. Cascella ha voluto subito chiarire che non parteciperà a L’Isola dei Famosi, né tantomeno ad Amici: “Non lascerei mai il lavoro per stare due mesi chissà dove. E poi, in giuria ad Amici? No, non avrei alcuna competenza per giudicare ragazzi di grande talento. Io sono una caccola in confronto a loro”. Tuttavia, ha aggiunto un indizio chiave: “Mi rivedrete nelle vesti di sempre”.

Karina Cascella: “Torno in tv”

Dopo queste dichiarazioni, i fan si sono scatenati con le ipotesi, e la più accreditata sembra essere un ritorno di Karina a Uomini e Donne, il programma che l’ha resa celebre nel ruolo di opinionista. D’altronde, il format di Maria De Filippi è tra i più seguiti dal pubblico e rappresenterebbe per lei una perfetta opportunità di tornare a dire la sua sui protagonisti del dating show.

Nel frattempo, Karina ha raccontato un retroscena inedito su una recente proposta lavorativa ricevuta dal Grande Fratello. Gli autori del reality, così come era già accaduto per L’Isola dei Famosi, l’avevano contattata per un provino. Durante il casting, ha avuto modo di incontrare Alfonso Signorini, che ha descritto come una piacevole scoperta: “È stato genuino e molto disponibile, abbiamo avuto una bella conversazione”.

Tuttavia, nonostante la proposta ricevuta, la trattativa si è interrotta dopo la sua risposta negativa. Karina ha spiegato la sua decisione con grande chiarezza: “Lo so, ci sono persone che farebbero di tutto per partecipare a un programma così popolare, che offre molte opportunità sia a livello economico che lavorativo. Ma ho dovuto prendere una decisione basata sulle mie priorità: la mia famiglia, la mia attività e mia figlia, che sta per iniziare il liceo. Sei mesi lontana da tutto sarebbero davvero troppi”.

Anche se non sarà una concorrente del Grande Fratello, il ritorno di Karina in televisione è ormai certo. Ora resta solo da scoprire se la sua nuova avventura sarà davvero a Uomini e Donne o in un altro programma popolare. Quel che è sicuro è che, qualunque sia la trasmissione, la sua personalità schietta e diretta non mancherà di far discutere.