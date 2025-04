Colpo di scena in arrivo a Uomini e Donne. Un protagonista che aveva deciso di abbandonare il dating show potrebbe tornare in grande stile per due donne nello specifico. Avrebbe messo gli occhi su di loro e quindi potrebbe essere richiamato ben presto da Maria De Filippi, eventualmente pronta a dargli una nuova chance.

Infatti, a Uomini e Donne questo protagonista potrebbe tornare in auge e irrompere nel parterre, pronto ad uscire insieme a qualcuna. Proprio lui ha rilasciato un’interessante intervista a L’Architetto e qui si è soffermato su due dame che fanno parte della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, protagonista pronto al suo ritorno

Questo ex protagonista di Uomini e Donne potrebbe ritornare nello studio per corteggiare le dame del Trono Over, Sabrina e Morena. A proposito di quest’ultima, ha dichiarato che “devo essere onesto, da casa non si capisce bene il suo prototipo ideale di uomo e cosa cerchi realmente. Non la conosco, ma dopo Mario e altri con cui si è relazionata, è difficile farsi un’idea. Penso che sia intenzionata a trovare una persona con cui poter stare seriamente, ma non si è capito e non la conosco per niente, quindi non posso esprimermi più di tanto”.

A ritornare a UeD potrebbe essere l’ex cavaliere Pierpaolo Siano, ex aspirante fidanzato di Ida Platano che un anno fa andò via. Su Sabrina l’uomo ha invece aggiunto: “Da quello che ho visto, è una donna molto distinta e lo dico senza problemi”. Pierpaolo se ne andò furioso dallo studio, dopo aver detto a Ida: “Non ho più niente da dire a questa donna. Impara a fare la donna”.

Non resta che aspettare l’eventuale annuncio di Maria per capire se davvero Pierpaolo rientrerà nel programma Mediaset.