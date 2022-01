Attimi di panico durante una diretta televisiva. È successo tutto durante un collegamento del tg Wsaz-Tv, emittente statunitense. Tori Yorgey, la giovane giornalista, era in diretta dal West Virginia intenta a riportare i danni e i disagi derivanti dalla rottura di una conduttura idrica. Tutto d’un tratto la reporter è stata inventiva da una macchina mentre era ancora in diretta con il collega in studio.

La scena è stata ripresa dalla telecamera e la giovane Tori Yorgey si è rivelata estremamente professionale. Il Suv all’improvviso le è piombato addosso facendola sbattere contro la telecamera: “Oh mio Dio, sono stata appena investita da un’auto – si sente dire – ma sto bene”, il tutto sotto gli occhi sbalorditi del collega in studio. Attimi concitati in cui si sente tutto, lo schianto e le urla della donna.

Tuttavia, prima di rialzarsi e di rimettersi sorridente davanti alla telecamera, si sente Tori Yorgey che rassicura anche la donna alla guida della vettura, che cerca di scusarsi per l’accaduto: “In realtà sono stata investita da un’auto anche al college – cerca di sdrammatizzare la reporter -, allo stesso modo. Ma sono contenta di stare bene”.





Nessuno si spiega come la donna al timone dell’auto non abbia visto Tori Yorgey di fronte alla telecamera, illuminata a giorno dalle luci di scena. La troupe di inviati, effettivamente, si trovava ad un passo dalla strada. L’asfalto bagnato dalla pioggia ha favorito il fenomeno dell’acquaplanig e per la donna al voltante non c’era molto da fare se non cercare di limitare i danni schivando la giornalista.

Fortunatamente l’auto aveva perso velocità e quando si è abbattuta su Tori era praticamente ferma. l’incidente è avvenuto proprio nell’ultima settimana di lavoro Tori Yorgey per l’emittente in West Virginia. Non certo a causa dell’incidente, ma per motivi personali, la giovane giornalista ha annunciato su social media che tornerà a lavorare in Pennsylvania dove si trova anche la sua famiglia.