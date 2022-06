Lutto nel mondo dello sport, della televisione del Cinema. Tony Siragusa è morto. Addio al giocatore di football e attore americano, scomparso improvvisamente mercoledì 22 giugno all’età di 55 anni. Siragusa è stato uno dei giocatori fondamentali dei Baltimore Ravens, la squadra vincitrice del Super Bowl nel 2001.

“La famiglia Siragusa chiede a tutti di rispettare la propria privacy in questo momento difficile”, si legge in una dichiarazione rilasciata proprio dalla squadra in cui ha militato il giocatore. Tony Siragusa è stato preso come Free Agent dopo il Draft del 1990 dagli Indianapolis Colts, dove ha trascorso sette delle sue dodici stagioni, perdendo l’AFC Championship del 1995 come massimo risultato nel corso del suo periodo in Indiana.





Dopo alcuni screzi con la dirigenza, si trasferirà ai Baltimore Ravens, dove diventa un membro di una delle difese più forti degli anni 2000 e vince il primo Super Bowl della storia della franchigia. Ritirato dopo la stagione 2001, è stato analista per la Fox News, dove commentava le partire della NFL (National Football League) ma ha avuto anche una carriera da attore.

Tony Siragusa ha recitato in film e serie tv; è apparso in alcuni film e serie, come I Soprano, dove vestiva i panni della guardia del corpo del protagonista Tony Soprano e La Venticinquesima Ora, film di successo di Spike Lee con Edward Norton. Dopo la notizia della sua morte, avvenuta nel sonno, Tony Siragusa, conosciuto con il soprannome “The Goose”, è stato ricordato dai maggiori giocatori della lega del football americano. Al momento è mistero sulle cause della scomparsa dell’attore ed ex giocatore.

Dopo la morte di Tony Siragusa la squadra dei Baltimora Ravens ha dato la notizia di un’altra triste scomparsa, quelladel linebacker esterno Jaylon Ferguson, morto all’età di 26 anni. L’annuncio è stato dato dalla squadra con un comunicato stampa: “Jaylon era una persona di buon cuore e gentile che amava la sua famiglia e la sua squadra”, ha detto l’allenatore dei Ravens John Harbaugh. “Era una gioia parlare con lui e lavorare insieme. Le nostre preghiere e il nostro aiuto vanno alla sua famiglia. I nostri cuori sono con il suo Spirito. RIP, Jaylon”.

