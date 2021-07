Temptation Island 2021 è appena iniziato ma il pubblico ha già reso Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti protagonisti assoluti di questa edizione. I due sono arrivati a Temptation Island presentandosi subito come una coppia pronta a far discutere, anche per via della grande differenza di età che li separa: 19 anni.

Lei, hostess di professione, ha 40 anni, lui, che vuole diventare un maestro di snowboard, 21. Tommaso e Valentina sono fidanzati da 1 anno e 7 mesi e vivono insieme a Roma nella casa della madre di lui. È stata lei, si è presto scoperto nel video di presentazione, a contattare la redazione del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia.

Tommaso e Valentina Temptation Island 2021, il sospetto sui social

“Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”. “Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – ha commentato Tommaso – È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”.





Le prime scenate di gelosia sono già arrivate ma anche i primi dubbi perché è stato scoperto che sui social Tommaso e Valentina non hanno foto insieme. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che in una Instagram Stories ha rivelato che lei ha un profilo Facebook dove non compare alcuna fotografia insieme al fidanzato mentre sono numerose quelle, datate, con l’ex marito con cui è finita nel 20216.

Eppure il profilo Facebook di Valentina (quello Instagram è chiuso proprio come quello di Tommaso) è aggiornato. L’ultima interazione sul social risale a maggio 2021 ma, siccome Valentina e Tommaso stanno insieme da un anno e sette mesi, è un po’ sospetto che non ci siano immagini che li ritraggono in coppia. Non resta che ascoltare la versione dei diretti interessati, oltre che i colpi di scena che la loro partecipazione a Temptation Island 2021 probabilmente riserverà.