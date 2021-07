I più discussi nella prima puntata di Temptation Island 2021 e i primi a lasciare l’Is Morus Relais nella seconda. E da separati. Da quel che si è visto in tv Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, rispettivamente 21 e 40 anni e insieme da 1 anno e 7 mesi non sono più una coppia.

Se dapprima ha preso il sopravvento la gelosia di Tommaso, motivo per cui Valentina ha contattato la redazione del programma, poi è stato proprio lui a cedere alle tentazioni. Alla tentatrice Giulia Cerini, a voler essere precisi. Nel villaggio dei fidanzati i due si sono baciati anche in modo plateale dopo averlo fatto nascosti sotto una coperta e quando Filippo Bisciglia ha mostrato i video a Valentina è subito scattato il falò di confronto immediato.

Tommaso e Valentina dopo Temptation Island 2021, l’indizio: “Sono tornati insieme”

È stata ovviamente Valentina a richiedere il falò di confronto molto prima dello scadere dei 21 giorni. Nella seconda puntata del docu-reality estivo di Canale 5 i due erano già faccia a faccia sul famoso tronco. Hanno discusso e quando il conduttore li ha messi di fronte a una scelta, nonostante lei sia parsa titubante, la 40enne ha deciso di lasciare il programma da sola.





Valentina ha quindi messo un punto alla sua relazione con Tommaso, ma ora è saltato fuori un indizio per cui tra i due potrebbe non essere affatto finita. Secondo i più, difatti, dopo Temptation Island 2021 Tommaso e Valentina sarebbero tornati insieme e ad accentuare i sospetti dei fan sono stati gli account Instagram dei due protagonisti di questa edizione.

Non è sfuggito che entrambi dopo la fine della loro storia non hanno cambiato l’immagine profilo, che li vede immortalati insieme mentre si scambiano un dolce bacio. Ovviamente è un indizio e non una prova, perché non c’è ancora alcuna certezza che siano tornati insieme. Tanto più che da regolamento nessuna coppia può usare i social prima della fine del programma. Sarà per questo che non hanno cambiato immagine o sono davvero tornati insieme come credono in tantissimi?