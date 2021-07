La prima puntata di Temptation Island 2021 non avrà certo deluso le aspettative del pubblico. Che aveva già visto le coppie nei video di presentazioni ma ha già assistito a una lunga serie di colpi di scena. E se questo è stato l’esordio viene da chiederci che mai succederà nelle prossime puntate.

In realtà qualcosa si sa già, visto che l’intera edizione di Temptation Island 2021 è già stata registrata e le sei coppie partecipanti sono tornate a casa. Intanto una precisazione: dalla prossima settimana il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia cambia data di programmazione. Le rimanenti cinque puntate del reality andranno infatti in onda il lunedì in prima serata su Canale5 anche se si possono comunque vedere in diretta streaming e in replica su MediasetPlay.

Temptation Island 2021, le anticipazioni della seconda puntata



Lunedì 5 luglio, dunque, secondo impedibile appuntamento con Temptation Island 2021 e per chi muore di curiosità premettiamo che all’orizzonte ci sono numerosi colpi di scena. Intanto per Manuela, che dovrà fare i conti con gli atteggiamenti di Stefano, che troverà poco rispettosi nei suoi confronti. Al falò, si alzerà infervorata, e consegnerà il tablet a Filippo Bisciglia esclamando: “Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego, basta”.







Poi Filippo Bisciglia raggiungerà il villaggio dei fidanzati e chiederà a Ste, fidanzato di Claudia, di raggiungerlo al falò perché ha una comunicazione importante per lui. Ora lo spolier sulla coppia che si è subito imposta come protagonista: Tommaso e Valentina. Anche lei verrà chiamata dal conduttore: “Devi andare nel pinnettu perché c’è una cosa molto importante che devi vedere e soprattutto ascoltare. Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”.





Poi, dalle poche immagini incluse nella clip di anticipazioni, si vede Tommaso sotto una coperta con una delle tentatrici e subito dopo aver raggiunto gli altri fidanzati si lascia sfuggire: “No, ragazzi. È successo un casino”. “Va bene, si è capito”, la risposta di Stefano. C’è stato un tradimento? Valentina pensa possa essere solo una messinscena per costringerla a chiedere il falò di confronto: “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via”. Staremo a vedere.