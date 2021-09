“Atti sess***”. Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, scatta la censura. La decisione clamorosa

Dopo Amici 2020 la vita di Tommaso Stanzani è cambiata e proprio grazie al talent di Maria De Filippi per il ballerino si sono perte tante porte nel mondo del lavoro ed è anche arrivato l’amore. Il ballerino è infatti fidanzato con Tommaso orzi, vincitore dell’ultima edizione di amici e influencer di grande successo.

Questa estate ha lavorato per il videoclip ufficiale del singolo “Stelle Cadenti” del cantautore Ermal Meta, dove è stato il protagonista di una sua coreografia, è salito sul palco di Battiti Live, nel cast ufficiale dei professionisti e in queste ultime ore ha ufficialmente debuttato come modello in occasione della Milano Fashion Week sfilando per Lumièrêve, il brand Manuel Ritz.

Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, scatta la censura

Dalla moda alla danza. Tommaso Stanzani è tornato al suo primo amore, il ballo, insieme a un altro volto dell’ultima edizione di Amici, la collega Martina Miliddi. I due hanno pubblicato una coreografia sulla base di un brano di Doja Cat ma Instagram lo ha censurato per non aver rispettato le linee guida.





Il ballerino ha quindi taggato la Miliddi commentando: “Contenuto rimosso per atti sessuali? Non ho capito…”. “Non sto capendo il gioco”, ha risposto la collega, che ha quindi deciso di pubblicare il video sul suo account Instagram. Al momento il filmato della coreografia dei due ballerini è ancora visibile sul profilo di Martina Miliddi, ma anche potrebbe essere censurato dalla piattaforma del social.

“Braviiiiii ma Martina quanto sei diventata brava”, si legge tra i commenti. “Sto amando tutto ciò, mi mancava vedervi ballare insieme”, scrive un’altra fan che ha particolarmente apprezzato il ritorno sulle scene della coppia di ballerini.