Tommaso Stanzani è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘Amici’ e, dopo la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, ha anche trovato la sua anima gemella. Infatti, starebbe proseguendo nel migliore dei modi la relazione sentimentale con il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’, Tommaso Zorzi, con il quale è stato avvistato insieme in diverse occasioni. E ora per il ballerino è arrivata anche una comunicazione davvero importantissima a livello professionale. Una vera e propria svolta.

Alcune settimane fa lui e Tommaso Zorzi avevano trascorso insieme una giornata (paparazzata) fra i giardini di via Palestro, zona in cui Zorzi si è trasferito nella nuova casa. I due Tommaso sono sono stati pizzicati mentre si tenevano la mano, si scambiavano un tenero bacio, un sorriso e si passavano le dita fra i capelli. Non c’è stata ancora la comunicazione ufficiale, ma tutto fa pensare che ormai siano vicinissimi all’annuncio. Vediamo però adesso cosa è successo a lui per quanto riguarda il lavoro.

Tutti hanno apprezzato le qualità artistiche di Tommaso Stanzani, infatti nel programma di Canale 5 ha fatto vedere un talento straordinario. In tanti erano convinti che avrebbe ottenuto un successo importantissimo in futuro. Ma probabilmente nessuno si attendeva già grosse novità a breve termine. Invece, ha decisamente bruciato le tappe ed è pronto a fiondarsi in una nuova esperienza professionale. E lui non può ovviamente fare altro che essere entusiasta di fronte a questa meravigliosa notizia.





Tommaso Stanzani ha ricevuto quindi una bellissima comunicazione, infatti entra a far parte del cast di ‘Battiti Live’, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. A partire dal 25 giugno, su Radio Norba si potrà assistere alla trasmissione, che nelle settimane successive sbarcherà poi anche su Italia 1. Ci saranno artisti straordinari a salire su questo interessante palco. La Puglia e l’Italia intera sono pronti ad ammirare anche il ballerino, la cui carriera si preannuncia spettacolare.

“Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine, cent’anni di solitudine. Però forse adesso la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso. Dirlo mi porta sfiga, quindi non dico niente”. Con queste parole, al Punto Z, Tommaso Zorzi aveva commentato la sua situazione sentimentale in riferimento a Tommaso Stanzani.