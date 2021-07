Tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2021 c’è sicuramente Tommaso Eletti, il fidanzato di Valentina Nulli Augusti. I riflettori si sono accesi su questa coppia ancor prima che il docu reality di Filippo Bisciglia iniziasse per via della loro notevole differenza di età. Tra loro corrono esattamente 19 anni: lei ne ha 40, lui 21 ma nonostante questo sembrano essere innamoratissimi.

Ma lui è anche gelosissimo, motivo per cui la sua compagna ha contattato la redazione di Temptation Island 2021. Nella prima puntata Tommaso ha già dato in escandescenza solo per i bikini sfoggiati da Valentina quando lui, parole sue, le aveva detto di indossare costumi interi. Non sappiamo come si evolverà la loro storia d’amore ma nel frattempo, come accade in ogni edizione, spuntano dettagli e foto del ‘prima Temptation Island’.

Tommaso Eletti, chi è e le foto di com’era prima di Temptation Island 2021

Tommaso Eletti, come detto, ha 21 anni e si è da poco diplomato (è stato bocciato una volta, ha raccontato) in una prestigiosa scuola internazionale, la Marymount di Roma, dove attualmente vive con la mamma e la fidanzata Valentina. È molto legato alla sorella Sara, che attualmente vive a Miami, e ama lo sport, al punto che il suo sogno è quello diventare istruttore di snowboard.





Sul protagonista tanto chiacchierato di Temptation Island 2021 non si sa altro, anche perché al pari degli altri fidanzati e fidanzate di questa edizione non ha avuto nessuna esperienza nello spettacolo prima del docu reality estivo di Canale 5. È molto giovane e dall’aspetto si vede benissimo ma a guardare le foto di qualche anno fa è cresciuto molto.

Com’era prima di fidanzarsi con Valentina e approdare a Temptation Island 2021? Considerando che i due si sono uniti quasi 2 anni fa, all’epoca doveva avere circa 19 anni ma dando uno sguardo al suo profilo social ecco spuntare le foto di qualche anno fa. Tommaso Eletti appare piccolissimo al fianco della sorella Sara. Avrà avuto poco più di 15 anni ma il ciuffo fluente e lo sguardo sono rimasti gli stessi.