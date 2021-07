Da poche ore la prima coppia di Temptation Island hanno lasciato il viaggio nei sentimenti. Stiamo parlando di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Entrambi hanno rilasciato la prima intervista a caldo a WittyTv, ed è inutile dire come anche in questo frangente Tommaso si sia rivelato infantile e disturbato.

L’ex di Temptation Island 2021 ha infatti rilasciato dichiarazioni contraddittorie in cui da una parte si è dichiarato felice di aver chiuso con Valentina, dall’altra dispiaciuto di non averla vista piangere e soffrire per aver ricevuto le corna. Una condizione di dualismo che cela una sofferenza che è possibile toccare con mano.ù

“Sono contento di quello che ho fatto, meglio aver capito ora che fra un anno e mezzo o due e magari la lasciavo più avanti“. Ha dichiarato Tommaso riferendosi al tradimento con la single Giulia. “Dopo quello che ha visto doveva piangere, ma manco una lacrima le è caduta“. Poi, parlando di Valentina: “Io ho pianto i primi due giorni come un bambino. E lei così sta? Cioè, dai”.





“Mi sento liberato, sono contento di aver capito adesso che forse lei non è la donna della mia vita. Se fossi stato veramente innamorato non mi sarei comportato così con Giulia. Quello che è successo non sarebbe mai successo. Se è successo è perché mi sono sentito staccato a tal punto da lei da fare quello che ho fatto. Sono contento, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Non voglio più saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei”.

“Io mi aspettavo che fosse stata un po’ più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Dopo aver baciato Giulia mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina e invece non è stata male”.