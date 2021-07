Temptation Island 2021 non è ancora finito. In tv, certo, perché le riprese sono terminate da tempo. Restano due puntate per capire cosa succederà alle tre coppie rimaste in gioco e a quella che si è detta addio all’ultimo falò di confronto. Perché Federico, fidanzato o ex di Floriana, ha chiesto un altro faccia a faccia.

Lunedì 26 e martedì 27 luglio sono in programma la quinta e sesta ultima puntata del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisiciglia e ovviamente la curiosità del pubblico è alle stelle, specie poi dopo aver visto alcuni piccoli spoiler. Come quello di Jessica nel letto col single Davide e quello del bacio di Manuela e Luciana. Coi rispettivi fidanzati furiosi. Ma ora è arrivata una segnalazione che sta facendo il giro della rete.

Tommaso e Alessandro beccati dopo Temptation Island 2021

Tommaso Eletti e Alessandro Autera di Temptation Island 2021 sono stati beccati insieme in un famoso bar di Ponte Milvio e immortalati da una spettatrice del programma “con tante ragazze ma senza le rispettive fidanzate”. Il primo è uscito alla seconda puntata e rotto con Valentina; il secondo invece è il fidanzato di Jessica e non è data da sapere l’evoluzione del loro rapporto.





Quindi di fatto Tommaso Eletti è fuori e dovrebbe essere single ma Alessandro è ancora al villaggio. Le foto dell’avvistamento in questione le ha pubblicate in esclusiva Deianira Marzano su Instagram e a questo punto va ricordato che da contratto le coppie di Temptation Island 2021 non possono farsi vedere insieme per nessuna ragione fino alla messa in onda dell’ultima puntata.

Ma al di là dei falò, in queste foto Alessandro qua non è in compagnia di Jessica e Tommaso Eletti non lo è di Valentina. “Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma.” – ha spiegato Raffaella Mennoia a Tv Sorrisi e Canzoni – Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”.