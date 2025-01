Sta facendo tanto discutere un filmato proveniente dal Grande Fratello, che ha coinvolto i concorrenti Bernardo e Mariavittoria. Poi si è intromesso anche Tommaso, che ha avuto una reazione che ha sorpreso tanti telespettatori. Un errore hot del fratello di Jovanotti ha scatenato un bel po’ di fastidio nei confronti dell’idraulico, che non si è messo a ridere rispetto agli altri coinquilini.

Le immagini sono state pubblicate sui social da chi stava seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Era in corso un gioco tra tutti i concorrenti, infatti avrebbero dovuto passarsi una mela con il solo utilizzo della bocca, senza dunque usare le mani per aiutarsi. Quando al Grande Fratello Bernardo l’ha passata a Mariavittoria è successo qualcosa di inaspettato.

Grande Fratello, l’errore hot di Bernardo con Mariavittoria: la reazione di Tommaso

Praticamente Bernardo le ha sfiorato il seno, ma Mariavittoria non ha reagito male al Grande Fratello. Si è sicuramente accorta dell’involontarietà del gesto da parte del coinquilino, eppure Tommaso non è stato in un certo senso dello stesso avviso. Mentre tutti stavano ridendo e scherzando, Franchi è sembrato serio.

Queste le parole del fidanzato di MaVi, Tommaso, che si è rivolto in maniera polemica verso Bernardo: “Hai 62 anni, la mano sulla te*** anche no“. C’è chi tra il pubblico ha preso le difese dell’idraulico, dicenco che Cherubini avesse avuto questo tipo di comportamento anche in passato con Amanda, ma altri invece hanno confermato che non c’era assolutamente malizia in quel gesto.

bernardo stasera non verrà eliminato perché tommaso lo fa fuori prima (non dal gioco) pic.twitter.com/qhEEj0EiUD — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 30, 2025

Resta da vedere se Signorini chiederà spiegazioni nella puntata in diretta del 30 gennaio e se eventualmente ci sarà un confronto tra Bernardo e Tommaso.