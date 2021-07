Lutto nel mondo del cinema, l’attore si spegne all’età di 48 anni. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarne l’interpretazione nel ruolo dell’agente di polizia della serie tv della BBC Peaky Blinders. Avrebbe accusato alcuni forti dolori al petto, unitamente al formicolio alle braccia, condizioni di salute che sarebbero poi peggiorate, passando da una forte nausea e un arresto cardiaco, dunque al decesso.

Tante le testate giornalistiche che riportano la triste notizie, fornendo alcuni dettagli sull’intera vicenda. Stando a quanto riportato su Indipendent: “L’attore Toby Kirkup è morto poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale, secondo un’inchiesta. Yorkshire Live riferisce che Kirkup ha cercato un consiglio medico dopo aver sofferto di dolori al petto e una sensazione di formicolio alle braccia”.

E sulla stessa testata si continua a leggere: “Dopo la diagnosi di gastrite, è stato dimesso ed è tornato a casa sua a Slaithwaite. Le sue condizioni sono poi peggiorate e ha iniziato a vomitare prima di subire un arresto cardiaco. L’autopsia ha stabilito che la sua morte è stata causata da cause naturali”.





Toby Kirkup ha sempre avuto la grande passione per la recitazione. Consegue il titolo di studio presso l’Università di Huddersfield, ma tante le strade imboccate per una carriera professionale affermata. Si afferma dapprima come scritture, per poi diventare conduttore televisivo. Poi il ruolo più atteso, come attore, nelle serie tv che hanno lasciato scalare la vetta del successo e della notorietà. Non solo Peaky Blinders, ma anche le serie tv Emmerdale e The Mill di Channel 4.

In seguito all’avvenuto decesso dell’attore britannico, il medico legale avrebbe stabilito la morte in seguito a cause naturali. Ma tanti i dubbi rimasti, primo tra tutti, perchè l’attore è stato, in un primo momento, dimesso dall’ospedale Huddersfield Royal Infirmary? A chiedere una risposta, la famiglia di Kirkup, dunque è stata avviata un’inchiesta. Al contempo a riferire passati problemi legati all’uso di droga e alcol da parte dell’attore è stato l’ufficiale del coroner Catherine Toner all’assistente del medico legale, Katy Dickinson.