La seconda edizione italiana del talent show culinario MasterChef, composta da 22 episodi, è stata trasmessa per 11 puntate su Sky Uno dal 13 dicembre 2012 al 21 febbraio 2013. Nel ruolo di giudici gli chef Bruno Barbieri, Carlo Cracco e l’imprenditore e produttore di vini Joe Bastianich. La vincitrice è stata l’avvocato Tiziana Stefanelli, che si è aggiudicata un assegno di ben 100mila euro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. L’intera edizione è stata resa disponibile sul canale Youtube ufficiale di MasterChef Italia.

Ma che fine ha fatto Tiziana Stefanelli? Dopo aver vinto la seconda edizione di Masterchef, l’avvocato – non ha mai lasciato la sua professione – ha aperto un ristorante a Roma, Nest, chiuso dopo pochi mesi. Così si dedica all’editoria – pubblicando per Rizzoli il volume “Avvocato in cucina”.

Tiziana Stefanelli è stata spesso ospite in televisione; ha vestito i panni del giudice nel programma Rai La Prova del cuoco, ai tempi ancora condotto da Antonella Clerici, e in “Cuochi e Fiamme” in onda su La7. Oggi Tiziana Stefanelli vive a Singapore, ma la sua avventura con Masterchef Italia non si è conclusa nel 2013.





La vincitrice della seconda edizione del talent culinario infatti è stata la rappresentante legale dei sette concorrenti – Arianna Contenti, Gabriele Costantino, Fabiano Mantovan, Giuseppe Garozzo Zannini Quirini, Carmine Giovinazzo, Serena De Maio e Filippo Cassano – diventati famosi per aver deciso di fare chiarezza sulla vicenda di Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione del cooking show.

Al sito Le terre del gusto Tiziana Stefanelli ha ricordato l’esperienza a Masterchef e l’affetto dei fan: “Vivo all’estero da qualche anno, non posso quindi guardare con regolarità i programmi Sky Italia. Il Covid ha trasformato tante cose, si sta molto a casa e si cucina di più giocando a Masterchef in famiglia. Comprendo bene che gli ascolti siano aumentati, è un format quanto mai attuale oggigiorno. Quest’inverno sul canale YouTube della trasmissione hanno caricato le puntate della seconda stagione e all’improvviso mi è sembrato di aver vinto di nuovo. Anche per la partecipazione della gente che, seguendo le repliche, ha iniziato a scrivermi sui social. Sembrava quasi che questi 10 anni non fossero mai trascorsi. Anche un po’ inquietante a dire il vero”.