Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 92 anni Tito Stagno, giornalista e storico volto della Rai. In tanti ricorderanno il suo volto in uno dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese: l’allunaggio nel luglio del 1969. Ma sarebbe riduttivo ricordarlo solo per quello, in fondo la sua carriera è stata anche ben altro. Tuttavia quello che è passato alla storia è quel momento: la notte in cui l’uomo toccò per la prima volta la Luna. Ma anche quel battibecco passato alla storia con Ruggero Orlando, collegato da Houston.

Come qualcuno ricorderà, i due non si trovarono d’accordo sul momento preciso dell’allunaggio degli astronauti dell’Apollo. Nel corso degli anni è emerso che Tito Stagno annunciò l’allunaggio circa 56 secondi prima dell’effettivo allunaggio e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ritardo. Poi quelle parole divenute poi celebri e storiche allo stesso tempo: “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”. Quella frase di Stagno che ancora fa venire i brividi per l’emozione: dalle cuffie in cui sentiva il dialogo tra gli astronauti e la centrale di Houston, ascoltò i tecnici Nasa dire ‘Reached Land’.

Fu una cosa epica: oltre 25 ore di trasmissione, dallo studio 3 di via Teulada, in collegamento con Houston dove c’era Ruggero Orlando per rendere indelebile quel momento. Anni dopo, Tito Stagno ricordava spesso con nostalgia quei momenti, ma anche con una punta di amarezza, in quanto gli ricordava “una stagione di entusiasmi, di coraggio, di desiderio di conoscenza che si rivelò poi troppo breve”.





Tito Stagno era nato a Cagliari il 4 gennaio 1930. Fu il volto della tv negli anni ’60 e ’70 soprattutto per la vicenda dello Sputnik, lanciato nel 1957. Tempo dopo disse: “Me ne occupai io e da allora quel settore in ascesa divenne un pò il mio”. E su Ruggero Orlando, dopo qualche anno disse: “Eravamo molto molto amici: comunque, anche per motivi tecnici, io diedi la notizia 20 secondi prima di lui”.

Sulla sua biografia scritta anche daSergio Benoni, si legge: “l’avventurosa biografia di un ragazzino della provincia italiana del dopoguerra che passa i pomeriggi al cinema e che all’improvviso si trova catapultato sul palcoscenico della storia, e qui si gioca la vita”. Addio, Tito Stagno.